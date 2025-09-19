David de Miranda, distinguido con el premio a la 'Mejor Faena de la Temporada' en la VI Bienal Internacional de la Tauromaquia

Nuevo reconocimiento para David de Miranda. La Asociación Tauromundo ha anunciado los galardonados de la próxima VI Bienal Internacional de la Tauromaquia, que se celebrará los días 24, 25 y 26 de octubre de 2025 en el emblemático Alcázar de Jerez de la Frontera. Entre los premiados destaca el nombre del torero onubense David de Miranda, quien ha sido reconocido con el premio a la «Mejor Faena de la Temporada», por su memorable actuación en la plaza de toros de La Malagueta el pasado 19 de agosto.

Aquel día, el diestro de Trigueros deslumbró al público malagueño al cortar dos orejas al primero de su lote, un toro de la prestigiosa ganadería de Victoriano del Río. Su entrega, arte y valor le valieron no solo los máximos trofeos, sino también el reconocimiento unánime de la crítica taurina. Aquella faena, cargada de emoción y temple, ha sido considerada una de las más conmovedoras y valientes de la temporada 2025, y consolida a David de Miranda como una de las figuras más destacadas del panorama taurino actual.

Bienal Internacional de la Tauromaquia

La Asociación Tauromundo, entidad organizadora de la Bienal, es una organización sin ánimo de lucro inscrita en el Registro de Asociaciones de la Junta de Andalucía. Su labor se centra en la divulgación de la Tauromaquia y en la defensa de la Fiesta de los Toros como expresión cultural y artística.

Con la celebración de esta Bienal -que excepcionalmente tendrá lugar en Jerez gracias a la petición de la Fundación Cultura Taurina-, se suma al impulso de la candidatura de la ciudad como Capital Europea de la Cultura 2031.

Durante la Bienal, tendrá lugar una gala de entrega de premios que rendirá homenaje a los profesionales más destacados de la temporada taurina 2025, entre los que estarán, además de Miranda, Morante de la Puebla como 'Triunfador de la Temporada' o Julián López «El Juli» como premio a la 'Trayectoria Taurina', entre otros.