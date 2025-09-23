David de Miranda sustituirá a José María Manzanares este viernes en La Maestranza

David de Miranda, a hombros en la pasada Feria de Abril de Sevilla

El diestro triguereño David de Miranda estará este viernes, día 26 de septiembre, en la Real Maestranza de Sevilla dentro de la Feria de San Miguel.

La Empresa Pagés ha elegido al torero onubense para suplir al lesionado José María Manzanares en dicha corrida, en la que compartirá cartel con Juan Ortega y Pablo Aguado, teniendo que lidiar los seis astados de Victoriano del Río y de Cortés. El festejo arrancará a las 18.30 horas.

Manzanares sufrió una cogida el 15 de septiembre en la Feria de Murcia que le produjo una fractura en la octava costilla izquierda, por lo que no podrá estar en este importante compromiso que supone la vuelta de David de Miranda a la Maestranza, escenario en el que abrió la Puerta del Príncipe en la última Feria de Abril.

El triguereño se ha convertido últimamente en el matador que despierta más interés del escalafón. Hace un mes en Aracena salió triunfador, pero es que este año el éxito le ha acompañado no sólo en Sevilla sino también en Huelva, Algeciras, Soria, La Línea de la Concepción...

Mejor faena

Hace sólo unos días la Asociación Tauromundo anunció los galardonados de la próxima VI Bienal Internacional de la Tauromaquia, que se celebrará los días 24, 25 y 26 de octubre de 2025 en el emblemático Alcázar de Jerez de la Frontera.

Entre los premiados estará David de Miranda, quien ha sido reconocido con el premio a la «Mejor Faena de la Temporada», por su memorable actuación en la plaza de toros de La Malagueta el pasado 19 de agosto.