Arranca la XXXI Regata Palos-La Gomera siguiendo la estela de Colón

La XXXI Regata Oceánica Palos–La Gomera ha partido este sábado desde aguas de Punta Umbría, con un total de 65 tripulantes en siete embarcaciones que afrontan la travesía de 750 millas náuticas hasta alcanzar la isla canaria. La salida, enmarcada por un día espléndido de sol y buen mar, ha reunido a numerosas embarcaciones de recreo que han querido acompañar y despedir a la flota, que realizó su primera maniobra hasta la boya de desmarque de El Rompido antes de poner rumbo definitivo hacia Canarias.

La prueba, que cumple 31 ediciones en sus 40 años de historia, emula el primer tramo de la ruta oceánica de Cristóbal Colón y mantiene vivo el vínculo entre Huelva y La Gomera a través del deporte y la historia.

En la despedida de los barcos participantes, el diputado de Deportes, Juan Daniel Romero, ha destacado «las ganas y la ilusión» con las que han partido todas las tripulaciones y ha trasladado el agradecimiento de la Diputación a las otras dos partes aliadas en esta cita náutica: el Cabildo Insular de la Gomera y el Real Club Marítimo y Tenis de Punta Umbría.

El consejero de Deportes de la Gomera, Guillermo Medina, ha remarcado, por su parte, que «se trata de la única regata oceánica que existe ahora mismo en el país, con más de 750 millas náuticas hasta alcanzar La Gomera«. Medina ha hecho referencia a la larga trayectoria de la cita náutica, «una regata consolidada» que arranca «una edición muy especial», al cumplir los 40 años, y ha deseado a las tripulaciones «la mayor de las suertes y que disfruten de la regata».

Desde la organización, han avanzado que, ante las buenas previsiones de la meteorología, las expectativas «son muy altas» en esta edición, y que a pesar de que hayan producido bajas (se había anunciado la participación de hasta una veintena de barcos), parte con 65 tripulantes de siete embarcaciones «que tienen la intención de batir el récord de 69 horas que tiene establecida la travesía«.