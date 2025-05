Carolina Marín: «Ganar la medalla es estar en el Campeonato de Europa de mi tierra y ganarlo queda muy lejano»

Carolina Marín ha manifestado que estar en el Campeonato de Europa que se celebrará en Huelva 2026 es un éxito y que ahora mismo no se plantea ser una aspirante a la victoria, pues debe ir atendiendo a cómo va respondiendo su rodilla lesionada y todo su cuerpo de aquí a entonces.

«Para mí ganar la medalla es estar en el Campeonato de Europa de mi tierra y ganarlo ahora mismo para mí queda muy lejano», ha señalado la jugadora de bádminton antes de acceder al acto en el que ha sido investida como Doctora Honoris Causa por la Universidad de Huelva.

Marín ha asegurado que ahora mismo quiere «disfrutar del camino, ver lo que va aguantando la rodilla y mi cuerpo y las señales que me va mandando».

«Siempre optimista»

Ha reflejado que «siempre he sido optimista» y que para ella esta competición supone «una ilusión muy grande», pero también ha mostrado que es «consciente de mi realidad» y de lo «afortunada» que ha sido por haberse podido recuperar de las dos lesiones anteriores. «Esta tercera ha sido la más delicada y complicada. Pero, como siempre digo, quien no arriesga no gana y lo estoy intentando», ha compartido.

«La recuperación va muy bien pero soy muy consciente de que la rodilla está delicada», ha detallado la deportista onubense, que ha recordado que ha pasado ya por dos operaciones y que especialmente tiene «muy tocado» el menisco externo.

La campeona olímpica, tres veces campeona mundial y siete veces europea, ha resaltado que «ahora mismo mi camino de aquí hacia adelante es disfrutar de lo que me está pasando». Ha indicado que «se me están presentando cosas muy bonitas y las estoy sabiendo aprovechar».

Un futuro ayudando a los demás

En cuanto a si tiene futuro como entrenadora o en otro papel vinculado al deporte, ha declarado que «prometo ayudar a los demás a través de toda la enseñanza que la vida me ha dado». Ha recordado que «soy lo que soy gracias al bádminton y el deporte y precisamente uno de los objetivos de mi vida es ayudar a los demás a través de esas enseñanzas».