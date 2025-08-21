El Sporting Club de Huelva se medirá al Córdoba CF en la primera ronda de la Copa de la Reina

El Sporting Club de Huelva ya conoce a su rival en la primera ronda de la Copa de la Reina tras el sorteo celebrado. El conjunto onubense se enfrentará al Córdoba CF, a partido único, en la Ciudad Deportiva Rafael Gómez. El choque se disputará entre los días 9, 10 u 11 de septiembre, a la espera de confirmación oficial de fecha y horario.

El destino ha querido que ambos equipos se crucen en dos ocasiones en apenas dos semanas. Y es que tras este primer duelo copero, el Sporting volverá a viajar a tierras cordobesas para disputar la correspondiente jornada de liga frente al mismo rival.

El último precedente entre ambos conjuntos se produjo el pasado 17 de agosto, en la fase previa de la Copa de Andalucía. Aquel encuentro se resolvió con triunfo sportinguista por 0-1, un resultado que refuerza la confianza del equipo de cara a este nuevo cruce eliminatorio.

Las onubenses afrontarán este reto con la ambición de seguir avanzando en la Copa de la Reina, una competición que siempre motiva a la plantilla y a la afición, y que representa una gran oportunidad para mostrar la fortaleza del grupo en este arranque de temporada.