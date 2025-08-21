ATLETISMO

La Carrera Nocturna Summer Night reunirá a más de 300 atletas en Aljarque

La competición, de seis kilómetros, se celebrará el próximo sábado 30 de agosto

El Ayuntamiento de Aljaraque ha presentado esta mañana una de las citas deportivas más esperadas por los amantes del running, la Carrera Nocturna 'VI Summer Night', organizada por la Hermandad del Cautivo de Aljaraque con la colaboración del consistorio aljaraqueño. La carrera tendrá lugar el próximo 30 de agosto, con inscripción previa obligatoria para participar.

En esta sexta edición alrededor de 300 corredores competirán en un recorrido de seis kilómetros que recorrerá algunas calles del municipio, y que comenzará en la plaza Cánovas, de Aljaraque, a las 20:00 horas.

El evento contará con el apoyo de 30 voluntarios quienes dirigirán a los participantes a lo largo de la ruta, además de la Policía Local y Protección Civil, quienes velarán por el correcto desarrollo de la carrera y garantizarán la seguridad de todos los asistentes.

En la presentación oficial han estado presentes la concejala de Deportes, Leticia Villegas, y la concejala de Inclusión Social, Gema Hinestrosa, acompañadas por miembros de la Hermandad del Cautivo de Aljaraque. Las inscripciones continúan abiertas.

