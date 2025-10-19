El IES La Orden comienza la temporada en modo campeón: Victoria por 6-1 ante Oviedo

El Club Bádminton IES La Orden comenzó la temporada como viene haciendo, en la línea de como acaba la anterior: ganando a lo campeón. Así superó en el Pabellón Andrés Estrada a otro de los favoritos al título, el CB Oviedo.

El primer encuentro comenzaba con un conjunto visitante, representado por Adolfo López y Yeily Mary Ortiz que dominaban bastante llevándose el primer set por 7-11. En el segundo y tercer set lograban los onubenses, Pablo Abián y Silvia Redondo hacerse con el control del juego, y a pesar de ser bastante disputados, conseguían ganar 11-9 y 11-7. En cambio, en el cuarto set volvían a desplegar un gran juego los asturianos para acabar forzando el quinto set con un resultado de 5-11. Y para terminar un encuentro de infarto, los locales se hacían con el partido con un ajustado 11-9.

En los dobles comenzaba el Oviedo a desarrollar un juego mucho más contundente. De hecho, en el masculino llegaría la primera derrota local en cuatro sets por 7-11,8-11,11-7 y 8-11 definitivo a pesar del intento de respuesta local protagonizado por Alejandro Pérez y Álvaro Morán. En cambio, en el femenino Neslihan Arin y Vivien Sandorhazi lograrían remontar los dos primeros sets de Rachel Sugden y Ruth Veiguela, 6-11,10-11, 11-4,11-8. Terminarían además logrando la remontada en un quinto set que se cerraría con 11-4.

Ya en los primeros individuales Pablo Abián se impondría por la vía rápida a Iván Torre que trataba de dar pelea pero finalizaba en tres sets, 11-2,11-5,11-6. Por su parte, Cristina Teruel se llevaba los dos primeros sets, 11-6,11-9, pero perdía el tercero 10-11. Tras un igualado cuarto set conseguía hacerse con el partido con un apretado 11-8, y certificando los tres puntos para el conjunto onubense. Y en los dos últimos encuentros individuales los locales terminarían de demostrar su superioridad. En el femenino Neslihan Arin se impuso a Rachel Sudgen por 11-5,11-7,11-9. Por su parte, en el masculino tampoco ha habido dudas, y Mark Caljouw ha ganado a Álvaro Leal 11-5,11-3,11-3.

Próximo encuentro

El próximo encuentro de liga que enfrentará al IES La Orden con Alicante Intercity se disputará el próximo día 1 de noviembre a las 17.00 horas en el Centro de Tecnificación de Alicante.

