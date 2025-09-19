El volantista del IES La Orden David Carvajal jugará los Campeonatos de Europa

El canterano del Club de Bádminton IES La Orden David Carvajal ha sido convocado por la Selección Española para participar en los Campeonatos de Europa Sub 17 por equipos e individual que se disputarán en Arrecife (Lanzarote) del 29 de noviembre al 3 de diciembre.

Carvajal, que se ha convertido ya en un asiduo de este tipo de convocatorias, se unirá al combinado nacional compuesto por 10 deportistas y liderado por el seleccionador Manuel Vázquez.

El jugador onubense, formado desde muy pequeño en la cantera del club albiazul, ha conseguido subir al podio de los Campeonatos de España desde las primeras categorías, proclamándose campeón nacional en Individual Masculino Sub 13 y en Dobles Masculino Sub 15.

Desde el primera momento, ha llamado la atención de los seleccionadores y técnicos de la Federación Española de Bádminton y se ha convertido en un fijo en distintas concentraciones y torneos disputados por el combinado nacional. A lo largo de 2025, David Carvajal ha alcanzado su mejor nivel, cuya culminación es esta convocatoria para la competición europea.

Costa Rica

De otro lado, los jugadores del Club Bádminton IES La Orden Alejandro Pérez, Álvaro Morán y Cristina Teruel firmaron una brillante actuación en el Internacional Series de Costa Rica y el IV Campeonato Iberoamericano, disputado también en el país costarricense, competiciones en las que la Selección Española ha arrasado con un total de 16 medallas.

La dupla formada por Pérez y Morán logró el bronce en Dobles Masculino del Internacional Series de Costa Rica. Los onubenses avanzaron hasta la semifinal tras ganar en cuartos a los argentinos Franco Motto y Nicolás Oliva por 21-15 y 21-16, pero cayeron a los estadounidenses Jay Chun y Jacob Zhang que consiguieron el pase a la final con un 21-17 y 21-17.

Alejandro Pérez y Álvaro Morán con sus metales en Costa Rica h24

Cristina Teruel también se hizo con el tercer puesto en Dobles Femenino junto a Macarena Izquierdo. La dupla española se impuso en cuartos a las peruanas Naomi Junco y Taisia Kasianov por 22-20 y 21-9, y disputaron un igualado encuentro en la semifinal que terminaron ganando las argentinas Iona Gualdi y Alien Oliva por 21-17, 14-21 y 19-21.

La jugadora almeriense del primer equipo del Recreativo IES La Orden se alzó además con el oro en Dobles Femenino del Campeonato Iberoamericano junto a Izquierdo tras imponerse a la colombianas Juliana Giraldo y Karen Patiño por un ajustado 21-19, 20-22 y 21-14. Cristina Teruel sumó otra plata para el equipo nacional tras ganar la semifinal de Individual Femenino ante la ecuatoriana María Della Zambrano por 21-12 y 21-7. Sin embargo, en la final no pudo superar a la peruana Noami Junco, que se llevó el título en un choque muy igualado que se cerró con 24-22 y 21-17.

Por su parte, Alejandro Pérez y Álvaro Morán sorprendieron en la semifinal de la competición iberoamericana ganando a los argentinos Franco Ariel Motto y Nicolás Ezequiel Oliva, cabezas de serie número 1, con un 21-13 y 21-13. En una final 100% española, los onubenses terminaron colgándose la plata tras caer derrotados ante Vicente Gázquez y Álvaro Leal por 21-16 y 21-12.

Copa Iberdrola de Clubes

Por otra parte, el Recreativo IES La Orden peleó un año más por la Copa Iberdrola de Clubes, que se disputó el pasado fin de semana en Toledo. El combinado onubense, integrado por las jugadoras de sus equipos de Primera Nacional y el refuerzo de Laura Santos, que fue nombrada MVP de la competición, se clasificó en quinto lugar.

Las albiazules avanzaron de rondas tras vencer a Athlos y a CIDE por 3-2. Ya en cuartos de final, el equipo protagonizó un reñido encuentro frente a C.E.R Vigo que terminaron perdiendo por 3-2, tras una polémica aplicación de la normativa por parte de la juez árbitro que permitió al conjunto vigués alinear extranjeras en tres partidos.

Izaro Eraña y Laura Santos pusieron por delante al equipo tras vencer a Claudia Sofia Carrapatoso y Olaya García por 5-11, 5-11 y 5-11. Uxia Fernández y Ángela Soto no tardaron en igualar el marcador al imponerse en un encuentro muy reñido a la dupla onubense formada por Noelia Ximénez y Belén Rodríguez por 0-11, 9-11, 11-9, 11-7 y 11-9.

Las de Vigo se adelantaron en el casillero con la victoria de Sara Alfaya sobre Natalia Martínez por 11-3, 7-11, 11-6 y 11-8, mientras que Laura Santos volvió a empatar el encuentro tras superar en un choque muy igualado a Claudia Sofía Carrapatoso por 11-7, 8-11, 11-5, 3-11 y 6-11. Catarina Mesquita sentenció el partido a favor del equipo gallego tras vencer a la onubense Alba Padilla por 11-7, 11-9 y 11-5.

El combinado albiazul logró el 5º puesto de la clasificación de la Copa Iberdrola 2025 tras vencer a Astures por 3-1.