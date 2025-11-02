El Sporting Huelva da un manotazo al Getafe (5-0)

El Fundación Cajasol Sporting de Huelva volvió a firmar una actuación sobresaliente ante su afición, venciendo por 5-0 al CD Getafe Femenino en la octava jornada de la Segunda Federación Femenina. Un triunfo contundente y merecido que refuerza la confianza del grupo, mantiene al equipo en la tercera posición de la tabla y, además, le permite dejar la portería a cero.

El conjunto dirigido por Antonio Toledo mostró desde el inicio una versión sólida, concentrada y ambiciosa. Tras unos primeros minutos de tanteo, las espartanas comenzaron a generar peligro con acciones de Andrea L. y África, que ya avisaban de lo que vendría. En el minuto 22 llegó el primer tanto: Andrea L., en estado de gracia, conectó un gran remate tras un centro preciso de África para abrir el marcador (1-0).

A partir de ahí, el dominio albiazul fue total. El equipo llevó el ritmo del juego y dispuso de varias ocasiones claras antes del descanso, incluyendo un lanzamiento olímpico de Andrea L., que se estrelló en el larguero. Con el 1-0, las onubenses se marcharon al vestuario tras una primera parte de gran nivel.

En la segunda mitad, el Sporting mantuvo la intensidad y amplió la ventaja muy pronto. En el minuto 59, nuevamente Andrea L. apareció en el área para firmar el 2-0 tras una gran asistencia de África desde la banda. El tanto reafirmó el control del equipo, que siguió buscando la portería rival sin renunciar al juego combinativo que le caracteriza.

El 3-0 llegó en el minuto 77, fruto del esfuerzo constante. Un lanzamiento de falta terminó con un despeje desafortunado de Marina que introdujo el balón en su propia portería. Con el partido completamente encarrilado, Antonio Toledo dio entrada a varias jugadoras del banquillo, entre ellas Ana Hernández, que volvió a disfrutar de minutos ante la afición albiazul.

La recta final fue un festival ofensivo. En el minuto 85, África puso el cuarto tanto tras recibir un pase en profundidad y definir con calidad ante la portera visitante. Solo cuatro minutos después, un nuevo error defensivo del Getafe tras un centro lateral supuso el 5-0 definitivo, sellando una tarde redonda para el equipo y su afición.

El Antonio Toledo Sánchez volvió a ser un fortín, con un Sporting dominador, eficaz y muy sólido en defensa. Más allá del resultado, el equipo mostró actitud, ritmo y confianza en su propuesta, dejando una gran imagen ante un rival llamado a pelear por los puestos altos.

Con esta victoria, las espartanas se consolidan en la parte alta de la clasificación y afrontan con ilusión su próximo reto: el jueves 6 de noviembre a las 19:00h, el Fundación Cajasol Sporting de Huelva recibirá en el Antonio Toledo Sánchez al Madrid CFF en la Tercera Ronda de la Copa de la Reina, en una nueva cita especial para la afición albiazul.

FUNDACIÓN CAJASOL SPORTING HUELVA - GETAFE (5-0) OCTAVA JORNADA. SEGUNDA RFEF. ESTADIO ANTONIO TOLEDO SÁNCHEZ SPORTING HUELVA: Paula, Eulalia, Alba Q.R. (Stefane 82'), Sarai G. (Ana Hdez. 69'), Andrea L. (Ixiar Puy 82'), Estévez (Albarrán 82'), Morán (Irene 77'), V. Morales, Geral, África y C. Pescatore

Paula, Eulalia, Alba Q.R. (Stefane 82'), Sarai G. (Ana Hdez. 69'), Andrea L. (Ixiar Puy 82'), Estévez (Albarrán 82'), Morán (Irene 77'), V. Morales, Geral, África y C. Pescatore GETAFE: Cathy Biya, Josefine (Isabel Andrea 77'), Martina, María Isabel (Iziar 66'), Alba (Sara 46'), Paula, Carolina, Kimberly, Bruna, Rossi y Merel

Cathy Biya, Josefine (Isabel Andrea 77'), Martina, María Isabel (Iziar 66'), Alba (Sara 46'), Paula, Carolina, Kimberly, Bruna, Rossi y Merel ÁRBITRA: María Elena Hidalgo Moraño. Amonestó a las locales Morán (31') y Estévez (52'), y a las visitantes Carolina (34') y Kimberly (44')

María Elena Hidalgo Moraño. Amonestó a las locales Morán (31') y Estévez (52'), y a las visitantes Carolina (34') y Kimberly (44') GOLES: Goles: 1-0 (22') Andrea L., 2-0 (59') Andrea L., 3-0 (77') Martina (P.P.), 4-0 (85') África y 5-0 (89') Rossi (P.P.).