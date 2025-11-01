Estos serán los cortes de tráfico este domingo en la capital por la '21K Ciudad de Huelva'

Este domingo 2 de noviembre se celebra la tercera edición de la 21K Ciudad de Huelva, carrera de media maratón homologada que ha alcanzado un récord de participación de más de 1.300 atletas. La salida se tomará desde la plaza de la Constitución a las 10.00 horas y previamente se disputará a partir de las 9.00 horas un 5k, carrera que es novedad este año. Sobre las 13.00 horas se calcula que pueda finalizar la competición.

Entre esas horas, habrá cortes en las diferentes calles del recorrido de ambas pruebas. No se tratan de cortes definitivos, sino que los agentes de la Policía Local irán cortando y reabriendo el tráfico cuando lo requiera la situación, con el objetivo de entorpecer la circulación lo justo y necesario, pero también garantizar la seguridad de los atletas que participan en la carrera y no se vean expuestos a tener un accidente con un coche. Esto requiere una gran labor de coordinación por parte de todos los implicados en la organización y también mucha paciencia y comprensión por parte de los conductores. También por parte de los peatones, que no podrán cruzar libremente de un lado a otro de la calzada.

El Ayuntamiento de Huelva recomienda para este día planificar los desplazamientos atendiendo a las circunstancias del tráfico y a las órdenes de los agentes que se encuentran regulando el tráfico y utilizar itinerarios alternativos. Si no se puede variar la ruta prevista, lo ideal es salir con más tiempo de antelación, teniendo en cuenta los retrasos por los parones.

Recorrido del 5k

A las 9.00 horas arranca la carrera del 5k, con un recorrido que desde el Ayuntamiento de Huelva continúa por la plaza del Punto, Alameda Sudheim, calle Padre Laraña, Avenida Escultora Miss Whitney, Avenida Italia, Avenida Alemania, Paseo Independencia, calle San José, calle Puerto, plaza Quintero Báez, calle Palos, calle Fernando El Católico, Call Padre Marchena, avenida Martín Alonso Pinzón y de nuevo Ayuntamiento.

Recorrido 21k

La prueba larga y principal de la jornada también parte desde la plaza del la Constitución, frente al Ayuntamiento de Huelva, como en años anteriores. Desde allí los atletas correrán por un circuito urbano de 21.097 metros, llano y homologado por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA). El recorrido abarca la mayor parte de los barrios de la ciudad.

Durante las primera hora de la competición los atletas pasarán por Plaza de la Constitución, Avenida Martín Alonso Pinzón, Plaza del Punta, Avenida Italia, Avenida Alemania, Avenida Cristóbal Colón -desde Plaza de Toros hasta la rotonda de La Navidad-, Avenida Unión Europea, Paseo de las Palmeras, avenida Doctor Rubio, calle Víctor Fuentes Casas, Avenida Villa de Madrid, Avenida José Luis García Palacios, Avenida Villa de Madrid, Avenida de la Ría, Avenida Italia, Alameda Sundheim y plaza España. El kilómetro 5 está situado en la rotonda de Villa de Madrid con José Luis García Palacios.

En la hora siguiente, el recorrido transcurrirá por la Avenida Guatemala, Avenida Nuevo Colombino, Calle jabugo, avenida Galaroza, Avenida Palomeque, Avenida Pío XII, Avenida Andalucía, Calle Vasco Núñez de Balboa, Avenida Santa Marta, avenida Diego Morón, avenida de la Cinta, avenida Santa marta, avenida Adoratrices, calle Magallanes, avenida Pío XII, avenida Federico Molina, Alameda Sundheim, Avenida Martín Alonso Pinzón y plaza de la Constitución.

Indicaciones y recomendaciones

Desde el Ayuntamiento de Huelva se recomienda el uso del transporte público y limitar en la medida de lo posible la circulación en vehículos privados en el horario en el que está prevista la prueba.

A la hora de entrar y salir de la ciudad entre las 9.00 y las 13.00 horas se recomienda circular por el paseo marítimo, la avenida Molino de la Vega, la avenida e Méjico y la avenida Federico Molina dirección H-30 hacia La Orden si se quiere ir en dirección Punta Umbría/Aljaraque/Sevilla/Portugal.

Para los vehículos que busquen la salida para ir a La Rábida/Mazagón/San Juan del Puerto, se recomiendan tomar la avenida de Méjico, avenida Francisco Montenegro en dirección a la Punta del Sebo y la H-31 hacia San Juan.