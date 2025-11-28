Ya se conocen los ganadores finales del Circuito Diputación de Huelva BTT Maratón 2025

El Circuito Provincial Diputación de Huelva BTT Maratón 2025 ha llegado a su fin tras un calendario marcado por la gran participación, la variedad de terrenos y la fiel afición que acompañó en cada una de las cuatro pruebas que han formado parte del cartel.

El provincial comenzó en Almonte el 16 de febrero, con la 'XIII Doñana Natural', organizada por el C.D. Atrochamonte (Yohabike), que obtuvo una masiva acogida. En esta prueba inaugural, estrenaron podio el élite Manuel Palanco (Patrón MTB Racing) y María Isabel Felipe (Conway CDC Trujillo).

Tuvimos que esperar al mes de abril para disfrutar del segundo encuentro del circuito, la 'Mina Bike Marathon' en la localidad de Zalamea la Real, evento organizado por el C.D. Bicis Huelva. Francisco José Peña (Animal Race) tomó las riendas de esta competición hasta hacerse con la primera posición, haciendo lo propio entre las féminas nuevamente la almonteña María Isabel Felipe (Conway CDC Trujillo).

La penúltima cita llegaba el 8 de noviembre a Cala con la 'XV Maratón BTT de Cala', organizada por el Ayuntamiento de dicho municipio. Aquí celebramos el triunfo de David Rodríguez Redondo (Sport-Bici Huelva Original) y María Esther Maqueda (Expobikes, C.D.).

Por último, el pasado 22 de noviembre, la 'Ruta BTT – Zufre' (bajo la batuta del Ayuntamiento de Zufre) ponía punto final a este cartel con la victoria en la general del M30 Francisco José Peña (Animal Race, C.D.) y de la corredora élite Isabel Gallo (Desnivel Zero, C.D.C.) .

El circuito ha estado compuesto en esta edición por cuatro competitivas pruebas h24

Con la suma de resultados a lo largo de todo el recorrido provincial, estos son los ganadores finales del Circuito Provincial Diputación de Huelva BTT Maratón 2025.

Ganadores por categorías

Junior: Carlos Agustín Conseglieri (Bayo Bikes Master House Team)

Sub-23: Fernando González (Kazajoz-Petrogold-Extremadura)

Élite: Manuel Palanco (Patrón MTB Racing) y Gloria Elena Galeano (Prolongo Al-Andalus Woman)

Máster 30: Francisco José Peña (Animal Race, C.D.) y María Isabel Felipe (Conway CDC Trujillo).

Máster 40: Francisco Álvarez (Onuva Outlet Andévalo Bike) y María Isabel Salguero (Bayo Bikes Master House Team)

Máster 50: Jorge Bayo (Bayo Bikes Master House Team) e Irene Fernández (Green Power Tech SOS Bikes, C.C.)

Máster 60: Antonio Gómez (Platero, C.D.C.)

Clasificación por clubes:

1º El Bocina Bayobikes, C.C. 800 puntos.

2º Sport Bici, C.D.C. 645 puntos.

3º Ciclismo Superprestigio, C.D. 464 puntos