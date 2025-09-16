Un conocido atleta se enamora de este rincón de Huelva: «Puede ser uno de los sitios más bonitos para correr»
«Correr aquí es una pasada. Es otro nivel», señala tajante en un vídeo de TikTok el deportista
Zakaria Boufaljat, atleta afincado en El Rompido y que defiende los colores del club Trops-Cueva de Nerja, ha compartido en la red social TikTok uno de sus recientes entrenamientos.
Y no ha sido uno más de los múltiples que lleva a cabo cada semana para estar al máximo nivel sino que ha sido más especial, tal y como deja claro para sus seguidores.
Boufaljat ha mostrado parte del recorrido que llevó a cabo por el paseo marítimo de la ría del Puerto de Huelva hasta el Monumento a la Fe Descubridora.
«Puede ser uno de los sitios más bonitos para correr. Si es con vistas, buah. Correr aquí es una pasada. Es otro nivel», señalaba el atléta, que también decía emocionado que «vamos a hacerle una visitilla a Colón. Las vistas son espectaculares y lo vamos a saludar. Ahí está el tío«.
«A la vuelta pega un poco el viento pero me encanta entrenar y disfrutar de estos paraísos que tenemos aquí en Huelva», reconocía también Boufaljat para sus seguidores de TikTok.
@zakariaboufaljat HUELVA, qué bonita eres 💙 una de mis rutas favsss🤩 #fyp #parati #correr #huelva #running ♬ sonido original - Zakaria Boufaljat
El atleta residente en El Rompido completó el año pasado una buena temporada de campo a través, donde fue campeón andaluz un año más y peleó por estar en el equipo español para el Campeonato de Europa. También, entre otros logros, ganó el Cross Internacional del Aceite, fue el cuarto español en Atapuerca, el séptimo en Itálica pese a una caída en el primer kilómetro, y el segundo español en el Cross de Alcobendas
Zakaria Boufaljat quiere seguir poco a poco recuperando sensaciones tras haber pasado una temporada difícil, con lesiones y altibajos, pese a lo cual mantuvo la sonrisa y su capacidad de dar todo lo que tenía en cada momento.