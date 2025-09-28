Puesta de largo del primer campo de rugby homologado en Huelva

Huelva, que era la única provincia de Andalucía que no contaba con un campo de rugby homologado, ya dispone de uno desde este fin de semana. La presentación oficial tuvo lugar este sábado con un torneo inaugural del recinto, que está ubicado en el parque Juan Duque de la barriada del Torrejón de la capital onubense.

Junto con el fútbol y el tenis, el rugby es uno de los deportes más británicos por excelencia y también entró en España por Huelva a comienzos siglo XX (del primer partido que se jugó aquí hay noticias del año 1906). Por lo tanto, era cuanto menos extraño que en la ciudad no hubiera un espacio de garantías para que los aficionados a este deporte pudiesen practicarlo.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, hizo el saque de honor con el que se inauguró el campo de rugby en El Torrejón H24

Fue una jornada lúdica que arrancó con una exhibición de las categorías inferiores del CD Rugby Tartessos y un partido del conjunto Sub-18 contra el Club Rugby Badajoz.

El equipo femenino del club onubense se medió al CD Rugby Badajoz y el plato fuerte llegó con el torneo internacional que disputaron onubenses, extremeños y el equipo portugués del Club Rugby Universidad del Algarve.

Un día especial y para el recuerdo que debe marcar un antes y un después para la trayectoria del rugby en Huelva. Un deporte espectacular, vistoso y físico que a buen seguro que gracias a esta nueva instalación cada vez contará con más adeptos en esta tierra.