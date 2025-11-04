Joanna Zilotin se cuelga tres medallas en el Internacional Costa Daurada

La tenimesista onubense Joanna Zilotin Yordanova ha vuelto a dejar huella en el panorama internacional al conquistar tres medallas (dos de oro y una de bronce) en el Torneo Internacional de Veteranos Costa Daurada 2025, celebrado del 29 de octubre al 2 de noviembre en Salou (Tarragona).

El certamen, que reunió a jugadores de 28 países en una vibrante cita abierta a mayores de 40 años, fue el escenario perfecto para que Zilotin demostrara una vez más su talento, constancia y espíritu competitivo. La onubense compitió en la categoría 40-49 años, participando en las modalidades de individual, dobles femeninos y dobles mixtos.

A pesar de un inicio titubeante —con dos victorias en cuatro partidos durante la fase de grupos—, Zilotin supo recomponerse con carácter. «Ese comienzo difícil sólo me dio más ganas de seguir adelante», reconocía tras la competición. Su reacción fue espectacular: en el cuadro final se impuso con autoridad a rivales de nivel como Elena Kogane (Letonia) y Barbara Reschberger (Alemania), ambas vencedoras en la fase inicial.

En un desenlace memorable, la palista onubense venció a Kogane por 3-0 y culminó su remontada particular ante Reschberger en la gran final, imponiéndose 3-2 tras haber caído previamente ante ella.

Junto a su inseparable compañera Svetlana Skobkina, con quien forma una dupla habitual en torneos europeos y mundiales, Zilotin se colgó además el oro en dobles femeninos. En dobles mixtos, formando pareja con Sergio Arribas, logró una meritoria medalla de bronce, cediendo únicamente ante los futuros campeones.

Su sobresaliente actuación consolida a Joanna Zilotin como una de las referentes del tenis de mesa veterano internacional, combinando técnica, mentalidad ganadora y una notable capacidad de superación.

La deportista quiso expresar su agradecimiento a la Diputación de Huelva, por su apoyo al deporte veterano, y a Securitas S.A., su empresa, por las facilidades concedidas para participar en la cita. «Sin ese respaldo, sería imposible competir al máximo nivel», subrayó la onubense, quien continúa siendo un ejemplo de compromiso y pasión por el deporte.