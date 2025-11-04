TIRO CON ARCO

Marta Aznar se cuelga dos oros en Chipre

La arquera del Club Asirio se alzó con la victoria en la categoría individual y mixta de arco recurvo

Oro para la onubense Marta Aznar en la Copa Europea de Eslovenia

Marta Aznar y Diego Conde, con sus medallas de oro
Marta Aznar y Diego Conde, con sus medallas de oro CLUB ASIRIO
Mario Asensio Figuera

Huelva

Nuevo éxito de la arquera Marta Aznar para el Club Asirio y para Huelva. La deportista onubense brilló el pasado fin de semana en Pyla, Larnaca (Chipre) para colgarse dos medallas de oro en la novena edición de la Aphrodite Archery Cup.

Aznar, que participaba en la modalidad de arco recurvo, se alzó con la victoria en la categoría individual femenina y también en la de equipos mixtos, donde logró el triunfo junto a Diego Conde.

La arquera onubense, con su oro, junto a las otras dos medallistas
La arquera onubense, con su oro, junto a las otras dos medallistas club asirio

La deportista onubense está registrando un alto nivel en la mayoría de las competiciones internacionales en las que está participando, en las que ha cosechado muchas medallas a lo largo de este año 2025.

