Partido de tenis con raquetas de madera para recordar el pasado británico de Huelva

Los jugadores se caracterizaron como en la época en la que se fundó el club onubense a finales del siglo XIX

El Real Club Recreativo de Tenis de Huelva celebró ayer por la tarde en sus instalaciones un torneo muy especial con raquetas de madera y estética de época, enmarcado en la II Feria del Legado Británico impulsada por el Ayuntamiento de Huelva. Una cita deportiva y cultural que permitió a socios y aficionados sumergirse en la atmósfera de finales del siglo XIX, época en la que nació el club decano del tenis en España.

El presidente del RCR Tenis Huelva, Rafael Romero, ha puesto en valor la huella británica en la ciudad y en la provincia, subrayando que fue gracias a esa influencia por lo que se creó la entidad. «El Real Club Recreativo de Tenis de Huelva existe porque un grupo de británicos trajo consigo este deporte y sembró aquí la semilla del tenis. Hoy, 135 años después, seguimos llevando con orgullo el título de decanos del tenis español».

En cuanto a la iniciativa puesta en marcha por el Consistorio, Romero ha asegurado que la Feria del Legado Británico «nos permite conocer de forma muy visual y con experiencias inmersivas muchos de los hábitos y costumbres que los británicos trajeron a Huelva en la segunda mitad del siglo XIX».

Asimismo, ha agradecido a los jugadores inscritos «su participación y su esfuerzo por vestirse de blanco para recrear la estética de aquella época» y ha destacado el magnífico ambiente vivido en las pistas. «Hemos disfrutado de un torneo muy especial, cargado de deporte y convivencia social, en el que he tenido la suerte de participar personalmente».

La Copa del Rey, "historia del deporte en España"

Respecto al vínculo histórico de Huelva, el presidente ha expresado que «pertenecemos a una tierra que es la civilización más antigua de Occidente y que posee una historia riquísima, de la que tenemos el privilegio de formar parte».

Por último, Rafael Romero ha puesto de relieve el legado deportivo que permanece vivo en el club gracias a la herencia británica, recordando que en Huelva se celebra el torneo más antiguo de España y uno de los más antiguos del mundo: la Copa del Rey de Tenis, que en 2025 ha cumplido 100 ediciones.

«Esperamos que las venideras sean iguales o mejores que la que hemos vivido en el Centenario y que sigamos contando con el apoyo de los patrocinadores públicos y privados. Mantener la Copa del Rey es mantener viva la historia del deporte en España», ha concluido.