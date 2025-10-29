Víctor Mora acompaña a su crecimiento el título de campeón provincial absoluto de Huelva

La ascensión de Víctor Mora Muñoz continúa y se ha proclamado campeón provincial absoluto de Huelva. El tenista onubense, suma así un total de 15 títulos provinciales entre todas las categorías.

La competición, fase provincial del campeonato regional absoluto de tenis, se celebró en las históricas pistas del Real Club Recreativo de Tenis, donde Mora levantó un nuevo título que le da derecho a disputar el campeonato regional andaluz. El onubense exhibió un juego sólido y contundente que le llevó a la final y al éxito en la final.

Este mismo año, en marzo, logró el título de la categoría junior, logrado en las instalaciones del Club 'Pinares de Lepe'. En años anteriores se alzó con la victoria en categoría benjamín (2017 y 2018), fue subcampeón alevín (2018); campeón individual y de dobles infantil (2022); subcampeón individual y campeón de dobles cadete (2022); campeón individual y de dobles cadete (2023); campeón de dobles absoluto (2023); campeón cadete (2024) y campeón individual y subcampeón dobles Junior (2024).

El deportista de Huelva, que cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento onubense a través de Huelva Deporte, está cumpliendo con los objetivos previstos para este año, situándose en posiciones cada vez más altas en el ranking nacional y disputando los cuadros finales de todas las pruebas de los distintos circuitos nacionales en las que ha participado. Asimismo, ha disputado sus primeros torneos ITFs Junior, lo que amplía sus metas y preparación, satisfaciendo las expectativas iniciales al contar ya experiencia en cuadro final.