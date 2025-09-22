Wayalia busca en Huelva a un cuidador interno para atender a un hombre con Alzheimer

La empresa de asistencia domiciliaria a mayores Wayalia ha publicado una oferta de trabajo para contratar a un cuidador o cuidadora en régimen interno para la asistencia domiciliaria a un hombre de 92 años con Alzheimer en estado avanzado. Según la oferta, el usuario ha sufrido una caída y está volviendo a aprender a moverse, por lo que actualmente es dependiente, aunque presenta un buen estado anímico y reconoce a su mujer.

Las tareas a realizar incluyen el cuidado del usuario, de 70 kilos, su aseo personal y las labores del hogar. La empresa busca una persona que sea proactiva, cariñosa, paciente y resolutiva para afrontar las necesidades del puesto. El horario de trabajo es en régimen de interna, con los descansos establecidos por ley, y el sueldo ofrecido es de 1.381,33 euros brutos, con alta en la Seguridad Social.

Requisitos

Como requisitos imprescindibles, la oferta de empleo especifica que el candidato debe tener la documentación en regla y experiencia demostrable en el cuidado de personas mayores, especialmente con la enfermedad de Alzheimer. También se exige formalidad, buen trato y residir en la provincia de Huelva o en sus alrededores.

Los interesados en esta oferta de trabajo deben enviar su currículum vitae a la dirección de correo electrónico huelva@wayalia.es.