El Puerto de Huelva invertirá casi seis millones de euros para ampliar el patio de contenedores

El Puerto de Huelva continúa impulsando la diversificación de su actividad como puerto intermodal y logístico en el Muelle Sur, donde se concentra el tráfico de mercancía general convencional, en contenedor y en carga rodada. Por este motivo, tras la ampliación de esta infraestructura, que ha pasado de tener una longitud de 750 metros lineales de atraque a más de 1.200, se van a efectuar unas obras de pavimentación de la zona norte, destinada a terminal de contenedores. Esta actuación dispone de una inversión de 5,8 millones de euros.

El presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, ha asegurado que «esta actuación responde a la necesidad de continuar incrementando el patio de contenedores del Muelle Sur, debido a las perspectivas de crecimiento que tenemos, a tenor de los aumentos registrados en los últimos años en el movimiento de TEUS, con un volumen de más de 119.900 en el ejercicio anterior».

De esta forma, tras la realización de la ampliación norte del Muelle Sur en una anterior actuación, resulta necesaria la pavimentación de la zona anexa, con la ampliación del espacio de operaciones junto a la viga cantil, con un pavimento de hormigón con fibras y su drenaje, para facilitar las operaciones con contenedores y mejorar el espacio de almacenamiento. Esta zona ocupa una superficie de 26.320 metros cuadrados y se trata de una franja de 50 metros que se prolonga en toda la longitud de la ampliación del norte del Muelle Sur

Asimismo, las obras contemplan la dotación de torres de iluminación de la zona a pavimentar, así como la realización del cerramiento y otras actuaciones de seguridad, junto con la colocación de cámaras en todo el perímetro de la zona pavimentada en esta fase, con el fin de ampliar y mejorar la explotación de la zona de almacenamiento de contenedores.

Plazo de ejecución de 12 meses

El plazo de la ejecución de las obras se establece en doce meses. Así se recoge en la licitación publicada por el Puerto de Huelva. Más información de la convocatoria en la siguiente página web: https://puertohuelva.gob.es/

Actualmente la terminal de contenedores del Muelle Sur operativa dispone de 55.000 metros cuadrados, aunque las previsiones apuntan a continuar expandiendo el patio de contenedores hasta los 250.000 metros cuadrados.