El sector fresero de Huelva acude a la gran cita nacional de los frutos rojos con la mirada puesta en Asia

La Asociación de Productores y Exportadores de la Fresa de Huelva, Freshuelva, volverá a estar presente en una nueva edición de Fruit Attraction, la décimo séptima, que se celebra en Madrid del 30 de septiembre al 2 de octubre, con la presencia incondicional de los frutos rojos de la provincia de Huelva.

Para la cita, Freshuelva contará con un gran stand de 208 metros cuadrados ubicado en el pabellón 9 (9E06) en el que colaboran la Diputación Provincial de Huelva y Gusto del Sur, marca de calidad de la Junta de Andalucía. Un stand que será de nuevo el epicentro de encuentros institucionales, con las visitas del ministro de Agricultura, Luis Planas; el consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco; o el presidente de la Diputación Provincial de Huelva, David Toscano, entre otras autoridades; reuniones profesionales y contactos comerciales de primer nivel entre empresas que trabajan en diferentes fases de la cadena de producción y comercialización de los frutos rojos onubenses, consolidándose como punto estratégico para reforzar alianzas y abrir nuevas oportunidades de negocio en los mercados exteriores.

Además de Freshuelva, las empresas vinculadas al sector de los berries han vuelto a apostar firmemente por su presencia en la feria y ocuparán alrededor de 1.000 metros cuadrados con sus stands en Fruit Attraction 2025. De nuevo será el pabellón 9 el que acoja a la mayoría de las empresas del sector de los frutos rojos de la provincia de Huelva, en el que Freshuelva contará también con un stand anexo de 80 metros cuadrados, concretamente el 9F06, para que se ubiquen y desarrollen sus labores comerciales las empresas asociadas Global Berry, Frutas El Pinar, Pitayas de Andalucía y Fres Molinero.

Empresas asociadas

También con un espacio propio en el pabellón 9, acuden a una nueva cita de la feria referencia del sector hortofrutícola nacional e internacional otras empresas asociadas, como Fresón de Palos, Moguer Cuna de Platero, Grufesa, Fruta de Andalucía, Plus Berries, Surexport, Doñana 1998, SAT Algaida, Surberry Growers, Masià Ciscar o Berryworld Group. Las empresas Frutas Borja y Garrido y García SCA estarán en el stand de SAT Frescitrus y la empresa Bonafrú incluida en el stand de Unica Fresh.

También estará en este pabellón 9 la empresa obtentora creada por diferentes empresas del sector Fresas Nuevos Materiales (FNM). Driscoll's en el pabellón 10, Frutas Esther y Frutas Maripi-Uniland en el pabellón 7, y El Pinar Medioambiente en el pabellón 5 completan la presencia en la feria de las empresas asociadas de Freshuelva.

El principal objetivo de Freshuelva con su presencia en Fruit Attraction es seguir buscando una mayor proyección de los frutos rojos que redunde en una mayor y mejor comercialización en el mercado nacional para los diferentes berries, para lo que en esta edición de la feria se hará una especial incidencia en las cualidades saludables y nutritivas de los berries, así como en sus posibilidades gastronómicas.

En este sentido es importante resaltar los ensayos clínicos impulsados por Freshuelva que se están llevando a cabo para estudiar el efecto beneficioso que tiene el consumo de fresas en la salud. Y todo esto sin renunciar a una labor comercial siempre presente con las miras puestas en los posibles nuevos mercados que puedan abrirse a los frutos rojos onubenses, con especial incidencia en Asia, y que Freshuelva abordará en el marco del intenso programa B2B que se desarrollará durante los días del evento.

Dentro del comité organizador

Freshuelva, que forma parte del comité organizador desde la primera edición de Fruit Attraction, ha subrayado el apoyo a la misma destacando la importancia de acudir a este evento que crece de forma paralela a lo que lo hacen las inquietudes, avances y retos de futuro a los que de forma constante está sometido el sector de los frutos rojos, tales como la mano de obra y el agua para riego.

Fruit Attraction celebrará su 17ª edición con un gran despliegue, consolidándose como el evento de referencia para el sector a nivel global. La feria, organizada por Ifema Madrid y Fepex, registra la mayor participación de su historia con 2.500 empresas expositoras repartidas en 75.000 metros cuadrados, en un evento que espera la asistencia de más de 120.000 profesionales procedentes de 150 países. Además, por primera vez la feria incorpora los pabellones 12 y 14 de Ifema para conseguir una distribución más eficiente por áreas geográficas.