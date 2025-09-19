Freshuelva reelige a Francisco José Gómez como presidente para los próximos tres años

Francisco José Gómez Macías, representante de la empresa asociada SCA Moguer Cuna de Platero, ha sido reelegido por unanimidad como presidente de Freshuelva para los próximos tres años, iniciando así su segundo mandato al frente de la asociación.

Con más de 30 años de trayectoria en el sector y perteneciente a una familia de agricultores, Gómez —también presidente de SCA Moguer Cuna de Platero— afronta esta nueva etapa con determinación. «Asumo este segundo mandato con mucha ilusión y con muchas ganas de seguir trabajando por el crecimiento y la unión del sector de los berries en nuestra provincia», ha señalado.

La elección tuvo lugar después de que en la Asamblea General se designaran los integrantes de la nueva Junta Directiva de Freshuelva, que agrupa al 95% del sector de los frutos rojos de la provincia. En ella repiten como miembros Fresón de Palos, SCA Moguer Cuna de Platero, Agromartín SL, SAT Grufesa, SCA Hort. De Bonares -Bonafrú, Doñana 1998 SL, Frutas El Pinar SCA, Fruta de Andalucía SCA, Fran y Lolo SL, Frutas Borja SL y Algaida Productores SAT, a las que se suman como nuevas incorporaciones FG SCA y Fresaflor SCA, completando así los 13 integrantes del órgano de dirección.

En sus primeras palabras tras la reelección, Gómez ha subrayado que el principal reto será mantener la unidad del sector para dar respuesta a los desafíos comunes. «La unión es nuestra mayor fortaleza. Solo desde la cohesión podremos afrontar con garantías cuestiones vitales como la disponibilidad de agua, la mano de obra o la búsqueda de soluciones sostenibles para el suelo».

El presidente de Freshuelva ha destacado también la necesidad de «reforzar la interlocución con las administraciones, abrir nuevos mercados y seguir defendiendo la competitividad y la sostenibilidad de nuestros frutos rojos en un contexto global cada vez más exigente».

Nuevos miembros de la Junta Directiva

En la reunión constitutiva de la Junta Directiva también se eligieron los cargos representativos para el nuevo mandato.

La vicepresidencia primera será ocupada por Enrique Molina (Fresón de Palos), la vicepresidencia segunda por José Antonio Martín (Agromartín SL), mientras que la tesorería recaerá en Francisco José Barroso (Fran y Lolo SL). Los representantes del resto de empresas asumirán funciones como vocales.

Con la renovación de su Junta Directiva y la continuidad de Francisco José Gómez Macías al frente, Freshuelva encara un trienio clave en el que consolidar el liderazgo internacional de los berries de Huelva, fortalecer la unión sectorial y avanzar en soluciones estructurales en agua, mano de obra y suelo.