El SEPE busca seis repartidores sin experiencia en Huelva y ofrece más de 1.600 euros al mes

La campaña de Navidad vuelve a activar el empleo en toda España, y este año llega con un impulso especial desde el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Su portal laboral, 'Empléate', ha publicado más de 200 ofertas temporales para diciembre y enero, entre las que destaca una oportunidad especialmente interesante en la provincia de Huelva: seis puestos de repartidor sin necesidad de experiencia previa, con salarios que pueden superar los 1.600 euros mensuales según la estimación anual publicada.

La oferta forma parte del refuerzo habitual que realizan las empresas logísticas y de transporte en estas fechas, donde el volumen de envíos se dispara y las compañías aumentan plantillas para cubrir picos de actividad, ampliación de horarios y gestión de devoluciones.

Seis ofertas de repartidor en Huelva para Navidad

La oferta publicada por el SEPE recoge seis plazas de repartidor en Huelva, dirigidas a personas que deseen incorporarse a la campaña de Navidad y que no cuentan con experiencia previa en el sector. Según la información disponible en 'Empléate', las condiciones principales son:

-Contrato temporal vinculado al incremento de actividad navideña.

-Salario anual estimado entre 20.000 y 25.000 euros brutos, lo que supone entre 1.600 y 1.800 euros mensuales aproximados en función del convenio y las pagas prorrateadas.

-Incorporación inmediata y posibilidad de continuidad si la empresa lo decide tras la campaña.

-No se requiere formación específica, aunque se valora la disponibilidad horaria y aptitudes para el manejo de rutas, movilidad urbana y atención al cliente.

Este tipo de ofertas suele estar vinculado a empresas de paquetería, operadores logísticos o comercios que externalizan el reparto durante diciembre. En años anteriores, compañías como Correos, Amazon Logistics y distintos operadores de última milla han reforzado sus equipos en Huelva, aunque el SEPE no detalla el nombre concreto de la empresa ofertante en esta ocasión.

En cualquier caso, el sector logístico ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años en la provincia, especialmente durante la temporada alta de envíos. Los empleos de reparto son percibidos como una puerta de entrada rápida al mercado laboral, con horarios variados y posibilidades reales de continuar si la campaña funciona bien.

Más de 200 ofertas activas en el SEPE

La publicación de estos seis puestos en Huelva forma parte de un paquete más amplio de más de 200 vacantes navideñas activas en la web del SEPE. Entre los empleos que destacan en toda España se encuentran:

-Controladores de probadores en Madrid, con salarios de 16.500 euros brutos al año.

-Vendedores para mercados navideños como el de Palma de Mallorca.

-Monitores para actividades de atracciones en Madrid.

-Peluquería y estética para refuerzos en diciembre y fines de semana en Bilbao.

-Operador de máquinas envasadoras de productos congelados de carne o pescado en Marchena (Sevilla), con sueldos que alcanzan los 1.600 euros mensuales.

Una de las ventajas de estas ofertas es que muchas no exigen experiencia previa ni estudios superiores, lo que abre la puerta a personas que buscan una primera oportunidad laboral o un ingreso extra de cara a final de año.

Cómo inscribirse en las ofertas del SEPE en Huelva

Los interesados en las vacantes de Huelva, o en cualquiera de las más de 200 ofertas publicadas para toda España, pueden inscribirse a través del portal oficial del SEPE:

Para ello hay que entrar en la web de 'Empléate' de SEPE y escribir «Navidad» o «repartidor» en el buscador.

Para inscribirse hay que crear un usuario o acceder con tu perfil, consultar la oferta concreta y enviar la candidatura o contactar con la empresa si la publicación lo permite.