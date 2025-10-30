Noe, pescadera, revela el truco definitivo para cocer los mejillones en el microondas: «Esto es un espectáculo»

Cocer mejillones es una de las formas más rápidas y eficaces de prepararlos. No tiene ninguna complejidad; simplemente calor y un poco de cuidado para que no se pasen. Aun así, muchas veces se ensucian demasiados utensilios de cocina o se pierde tiempo esperando a que el agua hierva.
No obstante, hay un truco mucho más sencillo para cocer los mejillones. Noe, pescadera del Mercado de Salamanca, en Málaga, ha compartido a través de un vídeo de TikTok (@noelapeskaera) un método rápido, limpio y con el que se consigue el mismo resultado que en una olla: cocer mejillones en el microondas. «Lo que no puede ser es que me preguntéis todos los días cómo se hacen los mejillones porque esto no tiene nada«, comenta a modo de broma nada más empezar el vídeo.
Este es el truco para cocer los mejillones en el microondas
«Primero, necesitamos una fuentecita de cristal. Yo he cogido esta que tengo en la pescadería y con esta mismamente nos vamos a apañar. En este táper, como veis, tengo un poco de agua, unos dos deditos más o menos, depende de los mejillones que vayamos a meter dentro. Ahora cogemos a los protagonistas. Vamos a coger unos tres mejillones o cuatro, por ejemplo. Los metemos en el táper o agua y los dejamos entre quince y veinte minutitos«, explica Noe.
Con ese primer paso «conseguimos que el mejillón, como viene vivo, se hidrate y se ponga más gordito«. Posteriormente, sigue explicando esta pescadera que, »cuando ya hayan pasado los quince minutillos de reloj, más o menos, retiraríamos el agua, meteríamos de nuevo los mejillones en el táper o en la fuente de cristal y cerraríamos sin apretar«.
El último paso, por supuesto, es meterlo todo en el microondas; el tiempo estimado es de dos minutos y medio. Una vez transcurrido, las expresiones de Noe lo dicen todo: «Oler, huele bien. ¡No veas qué mejillón! Esto es un espectáculo«.
