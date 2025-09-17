Del Condado a la Ibérica: seis templos gastronómicos reciben los Premios a la Hostelería de Huelva

El Ayuntamiento de Huelva ha celebrado este miércoles la tercera edición de los Premios a la Hostelería, una cita con la que se ha querido rendir homenaje a un sector «que marca el pulso de la ciudad y contribuye de manera decisiva tanto al empleo y la economía local como a la proyección turística de Huelva», en palabras de la alcaldesa de la ciudad, Pilar Miranda.

El acto, desarrollado en el salón de plenos, se concibió como un gesto de gratitud «abriendo las puertas de la casa de todos los onubenses a quienes cada día nos ofrecen hospitalidad desde sus mesas». Miranda destacó que la hostelería onubense no solo dinamiza la vida diaria de la capital, sino que también juega un papel esencial en el éxito de los grandes eventos programados en estas semanas, desde las fiestas de La Cinta hasta la inminente Magna Mariana, pasando por la Feria del Legado Británico, la Feria de la Tapa o la Feria del Caballo.

Así, los premios principales de esta edición han recaído en la Taberna El Condado (Trayectoria Empresarial), la Bodeguita La Ibérica (Embajador de la Gastronomía) y la Taberna de Enfrente (Inicios Hosteleros). También se concedieron accésits al Restaurante Macha, Casa Miguel y Café Bar Don José.

La alcaldesa felicitó a los galardonados por su esfuerzo y compromiso, poniendo en valor un sector «por cuya actividad se puede medir el pulso de la ciudad, por su contribución al empleo y la economía local, pero también por ser los guardianes de nuestros productos y materias primas, de nuestras recetas y en definitiva de nuestras tradiciones culinarias y con ello, de nuestra cultura, nuestra historia y nuestro patrimonio, preservando una parte de nuestra identidad, que nos hace únicos y por tanto atractivos para el turismo».

Premiados en esta tercera edición

Antonio Gutiérrez ha recogido el primer premio otorgado a la Taberna El Condado en la categoría Trayectoria Empresarial, por sus más de 35 años de presencia en el corazón de Huelva. El accésit ha sido entregado a Antonio Manuel Díaz Hidalgo del Restaurante Macha, convertido en lugar de referencia para disfrutar de la gastronomía onubense combinando tradición y vanguardia.

En la categoría Embajador de Nuestra Gastronomía, el primer galardonado ha sido la Bodeguita La Ibérica, que de la mano de Manuel Javier Mazo Lagares se presenta como un espacio único donde disfrutar de los mejores productos y materias primas de nuestra provincia en plena calle Pablo Rada. El accésit concedido al bar Casa Miguel, de Hostelería Rodríguez Maestre, representada por María Eugenia Rodríguez, supone premiar a todo un clásico ubicado en el Mercado del Carmen.

Finalmente, en la categoría de Inicios Hosteleros destinada a «reconocer a los valientes, emprendedores que se han atrevido a apostar por Huelva, con un nuevo negocio como medio de vida y han triunfado, convertidos en el mejor de los referentes para demostrar que se puede» ha dicho la alcaldesa, se ha otorgado el primer premio de esta edición a Juan Luis García Paneque y Noelia Orta López por la Taberna de Enfrente y su apuesta de excepción para dotar a Huelva de un rincón gourmet; concediendo el accésit al Café Bar Don José, impulsado por jóvenes empresarios onubenses representados hoy por José Carlos Santana.