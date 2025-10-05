Juan Hormigo y su tronco de atún se coronan en la multitudinaria despedida de la Feria de la Tapa de Huelva

El restaurante Juan Hormigo se ha alzado con el premio a la Mejor Tapa de la vigésimo cuarta edición de la Feria de la Tapa de Huelva gracias a su 'tronco de atún con crema de mojama y boletus'. El fallo del jurado profesional se ha dado a conocer este domingo, poniendo el broche de oro a cuatro días de intensa actividad gastronómica que han consolidado el evento como una cita imprescindible del otoño onubense.

La propuesta ganadora es la perfecta representación de la filosofía de su creador, un cocinero de Isla Cristina con restaurante en Aracena. El plato galardonado, una de las dos tapas que presentaba a concurso, fusiona un lomo de atún de la costa onubense con una salsa de boletus de la sierra, todo ello ligado y sazonado con la intensidad de la mojama. «Mi cocina se basa en aglutinar los productos tan maravillosos que tenemos en la provincia de Huelva de los dos sitios, costa y sierra», explicaba el propio Hormigo el día de la inauguración.

La propuesta del restaurante Juan Hormigo, que trajo a la feria en formato tapa

La jornada de clausura de este domingo ha confirmado el éxito rotundo de la feria, registrando una afluencia multitudinaria desde el mediodía. Familias y grupos de amigos han llenado el recinto para apurar las últimas horas de un evento que ha destacado tanto por la calidad de sus elaboraciones como por el ambiente festivo, amenizado con actuaciones musicales.

Juan Hormigo sucede en el palmarés a Rosalía La Ratona, que se impuso en 2024. El jurado lo tuvo difícil ante el alto nivel de los nueve restaurantes participantes, que ofrecieron creaciones que iban desde la tradición de la 'bomba de queso' de Casa Lalo a la vanguardia del 'donut de pulled pork' de Dgustate.

Con este premio, la Feria de la Tapa, la más antigua de Andalucía, cierra una de sus ediciones más exitosas, demostrando una vez más su capacidad para actuar como el gran escaparate de la potencia gastronómica de Huelva.