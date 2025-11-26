Continúan las demoliciones en la zona del antiguo Mercado del Carmen de Huelva para levantar la futura Plaza Mayor

Las máquinas han comenzado una nueva fase de derribos en el entorno del antiguo Mercado del Carmen, una señal visible de que avanza el proyecto de la futura Plaza Mayor de Huelva. Así, continúan desde finales de octubre las obras contempladas en el Plan Especial de Reforma Interior del antiguo mercado.

Cabe recordar que el objetivo de estas demoliciones es liberar espacio para la construcción de una plaza pública amplia —la futura Plaza Mayor— en el corazón de la ciudad, sobre un solar que durante décadas albergó el Mercado del Carmen.

Aparcamiento subterráneo

La planificación prevé que la Plaza Mayor se levante sobre un aparcamiento subterráneo con capacidad para aproximadamente 450 vehículos, lo que permitirá recuperar superficie en la planta superior para zonas peatonales, espacios verdes, zonas comerciales y de descanso, y una trama urbana más integrada con el casco histórico.

Durante los trabajos —ya en marcha desde finales de octubre—, se han adoptado medidas de seguridad que implican cortes puntuales de tráfico, restricciones de aparcamiento, y desvíos en función del tránsito de maquinaria pesada. El Ayuntamiento de Huelva ha informado debidamente a vecinos y comercios afectados.

En definitiva, la transformación del solar del antiguo Mercado del Carmen sigue caminando hacia su nueva etapa como Plaza Mayor.