Todos los belenes que se podrán visitar en Huelva esta Navidad

La Navidad en Huelva no solo se vive en las calles iluminadas o en los espectáculos de luces. También lo hace en los belenes, una tradición muy arraigada en la ciudad que no deja de crecer y que cada año reúne a miles de visitantes. Desde el belén municipal del Ayuntamiento hasta los montajes creados por hermandades y colectivos, la capital volverá a contar con una amplia y variada ruta belenista. Estas son todas las propuestas que podrán verse durante las próximas semanas.

Belén municipal

El belén municipal vuelve a instalarse en el patio del Ayuntamiento, uno de los espacios más visitados cada Navidad. Podrá verse del 4 de diciembre al 4 de enero, en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas.

El 24 y 31 de diciembre solo abrirá por la mañana, mientras que el 25 de diciembre y el 1 de enero lo hará únicamente en horario de tarde.

Está realizado por Antonio Quiñones Pérez y Esther María Macías Martínez, autores habituales de este tradicional montaje.

Novedad: Belén de Playmobil

Una de las grandes atracciones de esta Navidad será el Belén de Playmobil más grande de Europa, ambientado en la aldea de El Rocío. Podrá visitarse en el Espacio Santa Fe del 8 de diciembre al 5 de enero, con horario de 11:00 a 13:30 y de 17:00 a 21:30 horas (cerrado los días 24, 25, 31 y 1).

Una propuesta pensada para todos los públicos y llamada a convertirse en uno de los grandes reclamos navideños de 2025.

Belén de la Hermandad del Perdón

La Hermandad del Perdón instalará su belén en la Parroquia de Santa Teresa de Jesús, donde permanecerá del 8 de diciembre al 6 de enero. El horario de visitas será de 10:00 a 12:00 y de 17:30 a 20:00 horas, de martes a domingo.

Belén de la Hermandad del Prendimiento

El belén del Prendimiento podrá visitarse en la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen entre el 8 de diciembre y el 5 de enero.

La hermandad ha establecido horarios específicos según los días, que se anunciarán en sus canales oficiales.

Belén de la Hermandad de la Misericordia

En la capilla de la calle Rábida, 36, la Hermandad de la Misericordia abrirá su belén del 12 de diciembre al 6 de enero.

Podrá visitarse de lunes a viernes en horario de 10:30 a 12:30 y de 18:00 a 20:00 horas.

Belén de la Hermandad del Descendimiento

La Hermandad del Descendimiento vuelve a instalar su belén en la Parroquia Mayor de San Pedro. Estará disponible del 8 de diciembre al 5 de enero, con dos franjas de acceso:

De lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 horas, reservado para visitas escolares.

De 18:00 a 20:30 horas, abierto al público general.

Belén de la Hermandad del Nazareno

En plena plaza de las Monjas, en el número 9, podrá verse el belén de la Hermandad del Nazareno, uno de los primeros en abrir. Estará disponible del 1 de diciembre al 5 de enero, en horario de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas.

Belén de la Hermandad del Calvario

En la Capilla de Nuestro Padre Jesús del Calvario, la hermandad abrirá su belén del 1 de diciembre al 5 de enero.

El horario será de lunes a viernes y sábados por la mañana, de 09:30 a 13:00 y 17:00 a 20:00 horas.

Belén de la Hermandad del Prado

El belén de la Hermandad del Prado estará disponible en calle Costa Rica, nº 6, del 9 de diciembre al 6 de enero.

Su horario será los lunes, miércoles y viernes de 18:30 a 20:00 horas.

La inauguración tendrá lugar el 9 de diciembre a las 18:30, con una actuación infantil.

Belén de la Hermandad de las Tres Caídas

En calle Puebla de Guzmán, 19, la hermandad abrirá su belén del 8 de diciembre al 4 de enero, en horario de lunes a viernes de 20:00 a 22:00 horas.

Belén de la Hermandad de la Esperanza

La Hermandad de la Esperanza instalará su belén en el Centro Cultural José Luis García Palacios.

La fecha exacta de apertura y los horarios están aún por determinar, aunque la hermandad anunciará los detalles próximamente.