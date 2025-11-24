Bodega Madreana echa la persiana en Pablo Rada tras casi 15 años: «No podemos sostener tantos impuestos»

Mala noticia para el sector de la hostelería de Huelva con el anuncio del cierre de un clásico local de Pablo Rada que puede avanzar este diario. Se trata de la Bodega Madreana, negocio familiar y de comida casera que está ubicado en el pasaje número 5, enfrente del bar de copas El Trastero. Ayer domingo abrió sus puertas por última vez, permaneciendo ya cerrado desde este mismo lunes.

Su propietaria, Chelo Torrado, atendía a Huelva24 para explicar que «el principal problema que hemos tenido para haber tomado esta decisión es que ya no podemos sostener tantos impuestos. Además, los precios de los alquileres en esta zona son bastante altos».

Reconocía que la dueña del local, que llevaba abierto en el centro de Huelva desde comienzos de 2011, «ya lleva un par de años o así con la idea de venderlo», así que «a partir de ahora ya podrá hacerlo, aunque desconozco si hay gente interesada para poner ahí otro restaurante u otro negocio».

Según Torrado, otra de las causas que han motivado el cierre de Bodega Madreana es que «sólo tenemos mesas en la terraza y en el interior no, así que dependemos mucho de la climatología. En verano la gente se suele ir a la playa y en invierno si llueve o hace viento los clientes tampoco quieren salir a consumir a la terraza. El no tener un comedor dentro nos ha perjudicado siempre bastante«.

Este lunes las puertas de la Bodega Madreana ya han permanecido cerradas al público r. u.

Reconocía que «es una pena y todo el mundo estamos muy tristes. Tenemos clientes muy fieles y que estaban satisfechos. Dicen que como la comida tradicional que hace mi marido pocos cocineros la hacen en Huelva y en realidad muchos fines de semana hemos estado a reventar, pero nos ha faltado el equilibrio de que la cosa se compensara de lunes a jueves, pero esos días no venía demasiada gente«.

Sobre el futuro laboral de ambos, Torrado matizaba que «a mi marido le queda un año y pico ya sólo para jubilarse e intentará encontrar trabajo en otro restaurante para hacer en este tiempo lo que más le gusta».

Nuevas aperturas

Por contra, en los últimos tiempos en Huelva capital están abriendo bastantes nuevos negocios en el mundo de la hostelería y también se ha conocido que finalmente el céntrico y mítico Agmanir no cerrará en diciembre al haber encontrado unos nuevos propietarios.