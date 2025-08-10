Aviso amarillo por altas temperaturas en Huelva hasta el martes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa para este domingo entre las 13.00 y las 20:59 horas el aviso amarillo por altas temperaturas, que se mantendrá en el mismo periodo horario para las jornadas del lunes y el martes.

Tanto en las comarcas de la Sierra, el Andévalo y el Condado de Huelva la previsión es de hasta 39 grados de máxima en el periodo horario mencionado, mientras que en el litoral onubense se ha situado en 36 grados. En el resto de horas el termómetro dará un respiro, pero volverá a subir en las jornadas siguientes.

Para el lunes se eleva la previsión a los 40 grados en las comarcas interiores, mientras que la subida se queda en 38 grados en el litoral.

La tendencia sigue al alza el martes y se registrarán temperaturas de hasta 42 grados entre las 13.00 y las 20.59 horas en la Sierra, el Andévalo y el Condado, mientras que en el litoral se elevará hasta los 38 grados.