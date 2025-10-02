El PP de Huelva contra la suspensión de trenes en el puente del Pilar: "El Gobierno nos deja sin comunicación ferroviaria en una fecha crítica"

Con motivo de las obras de Adif del 10 al 12 de octubre, que ya avanzó hace unos días Huelva24.com, Renfe ha programado 70 autobuses para garantizar la movilidad de todos los viajeros de los trenes con origen y destino Huelva.

Este dispositivo alternativo permitirá garantizar la movilidad de los viajeros de los servicios de Media Distancia Sevilla-Huelva y Larga Distancia (Alvia e Intercity) Huelva-Madrid durante el puente del Pilar.

Los trabajos que ejecuta Adif tienen por objeto la reparación y mejora de la capacidad hidráulica de la infraestructura ferroviaria, afectada por la DANA de octubre de 2024 y la borrasca Garoé el pasado mes de enero, así como la renovación de un paso a nivel en La Palma del Condado. Lógicamente ha habido enfado entre los empresarios de Huelva por la fecha que se ha elegido, el puente del Pilar, para llevar a cabo dichas obras.

Y también la clase política se ha quejado de este nuevo contratiempo ferroviario en la provincia de Huelva. Por ejemplo, esta mañana Manuel Andrés González, presidente del Partido Popular en Huelva y secretario primero de la Mesa del Parlamento de Andalucía, ponía el grito en el cielo ante la fecha elegida por Adif para mejorar la infraestructura.

"El señor Sánchez y la señora Montero ponen trabas"

«Yo en este momento preguntaría dónde está la secretaria general de los socialistas onubenses, la señora Limón, a la sazón también senadora del reino de España. En estos momentos debería estar en Madrid representando los intereses de la provincia de Huelva. No sé lo que hace en Madrid. Hace unos meses decía que la llegada del AVE a Huelva era una realidad. Pues ésta es la realidad, que no sólo no tenemos AVE sino que además en una fecha crítica como es el puente del Pilar el Gobierno de España nos deja sin una comunicación ferroviaria», comentaba.

González añadía en su discurso crítico que «yo ya no sé qué tienen que hacer la señora Montero y el señor Sánchez para castigar a esta provincia. Esto supone de nuevo un castigo y un desprecio por parte del partido socialista. Se trata de un puente y un fin de semana en el que prácticamente habrá tres días de fiesta, así que son muchas las personas que tendrían previsto venir a Huelva. Además se añade que también ese es el fin de semana en el que celebraremos la Feria de Otoño y del Caballo de Huelva y también son muchas las personas que tienen la intención de venir. El señor Sánchez y la señora Montero, lejos de facilitar, pone trabas a las personas que quieren venir a Huelva».