Tiran uno de los muros del Nuevo Colombino dentro del plan de mejoras del estadio

En los últimos días se ha procedido a la demolición de uno de los muros perimetrales del estadio Nuevo Colombino, cuya estructura presentaba un importante deterioro y requería su reconstrucción completa por motivos de seguridad. La zona afectada se encuentra ya acordonada y perimetrada, a la espera de iniciar los trabajos de edificación del nuevo cerramiento.

Esta intervención forma parte del plan anual de mejoras incluido en el acuerdo suscrito entre el Ayuntamiento de Huelva y el Real Club Recreativo, que contempla una inversión municipal de 400.000 euros por temporada durante los próximos cuatro años para acometer arreglos y reformas en el recinto deportivo.

El objetivo, según se detalló en la presentación del convenio, es recuperar el esplendor del estadio tras los años más difíciles del club y garantizar que las instalaciones estén «como merece la afición del Decano».

Mejoras en seguridad

Los trabajos priorizan las actuaciones relacionadas con la seguridad, entre ellas la reparación de grietas, la renovación del sistema antiincendios, la mejora de la iluminación, o la adaptación de los accesos a las normas de accesibilidad.

La demolición de este muro se enmarca en esa hoja de ruta. Su mal estado estructural, detectado durante las inspecciones técnicas, hacía necesaria una actuación. La reconstrucción permitirá reforzar la estabilidad y renovar la imagen exterior del estadio.

La reconstrucción del muro será solo la primera de una serie de actuaciones previstas en el plan de mantenimiento del Nuevo Colombino, que seguirá desarrollándose durante los próximos meses con el objetivo de poner al día las instalaciones.