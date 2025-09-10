El Ayuntamiento refuerza su compromiso con el Recreativo a través de un patrocinio «histórico» y la inversión en reformas del estadio

El Ayuntamiento de Huelva y el Recreativo han sellado una alianza «firme y sin fisuras»que refuerza el compromiso municipal de apoyo al Decano del Fútbol Español. La alcaldesa de la ciudad, Pilar Miranda, acompañada por el segundo teniente de alcalde, Francisco Muñoz, y la concejala de Deportes y presidenta de Huelva Deportes, María de la O, ha dado a conocer los detalles del «histórico acuerdo», junto al presidente de la entidad, Adrián Fernández-Romero y el consejero Antonio M. Carrasco.

Miranda ha destacado que «es un día especial, porque fijamos esa hoja de ruta común en la que llevamos trabajando el club y el Ayuntamiento desde hace unos meses. Desde el primer momento en que el actual accionista mayoritario nos trasladó su voluntad de comprar las acciones, de apostar por el Recre, nos pusimos a trabajar mano a mano. La sentencia que anuló la expropiación cambió el papel del Ayuntamiento en el Recre, pero no su compromiso».

Durante los últimos meses, tanto los nuevos propietarios mayoritarios de la entidad como el equipo de Gobierno municipal han trabajado en dos objetivos: lograr que la venta se completase, una operación tremendamente compleja y dura que finalmente se hizo realidad; y diseñar este nuevo escenario, donde el papel del Ayuntamiento «era, es y será siempre de apoyo absoluto al club». Es por ello que «nos encontramos ahora en el inicio de una nueva etapa. Miramos al futuro con ilusión. Juntos, propietarios, afición y Ayuntamiento vamos a ser capaces de construir ese futuro lleno de éxitos. Un futuro en el que el Ayuntamiento estará siempre al lado del Decano. Como socio, como aliado leal, como patrocinador y como garante de su identidad», señaló Miranda.

Protección «innegociable»

Finalmente, la alcaldesa de Huelva ha insistido en que el Recreativo es más que un club. Huelva es el Recre. Por eso su protección es innegociable, porque al hacerlo salvaguardamos la identidad, la memoria y el orgullo de ser choquero. El Ayuntamiento estará siempre al lado del Decano. Un club que hoy mira con ilusión y mucha esperanza al futuro. Estoy convencida que el Recre está en buenas manos».

Pilar Miranda detalla los pormenores del acuerdo ayto.huelva

En este sentido, el presidente del Real Club Recreativo de Huelva, Adrián Fernández, ha puesto en valor la importancia del convenio firmado con el Ayuntamiento de Huelva y asegura que se trata de un paso decisivo para el futuro de la entidad, y ha destacado que «hoy es un día muy importante para el Recreativo, porque esta noticia no solo refuerza nuestras raíces, sino también nuestro futuro. Sentimos una enorme gratitud y satisfacción al comprobar que las palabras se traducen en inversión real. Este acuerdo constituye una alianza estratégica que nos permitirá trabajar para devolver al Recre a donde se merece, al fútbol profesional. Además, hablamos de un proyecto colectivo que trasciende lo meramente deportivo y que queda reflejado en esta colaboración con el Ayuntamiento».

Concretamente, el acuerdo contempla como principales claves:

1. Un millón de euros de patrocinio al año durante cuatro temporadas. Durante la temporada pasada se liberó una parte del primer pago (400.000 euros), a expensas de cerrar la venta. Ese compromiso se amplía por tres campañas más. Se trata de una garantía de apoyo financiero única, la mayor de un Ayuntamiento en España en esta categoría.

2. La marca Huelva Original irá en la espalda de la camiseta, para que el Recreativo ejerza de gran embajador de Huelva por toda España. Además, el Ayuntamiento estará presente en diferentes espacios publicitarios en la grada, marcador, entre otros.

3. El Ayuntamiento y el Recreativo trabajarán juntos por la sociedad, mediante acciones de carácter solidario y social, con especial atención a los colectivos vulnerables. Se fija una hoja de ruta con diferentes acciones durante todo el año, tanto enfocadas a facilitar la asistencia al campo como a la transmisión de valores o la educación. El deporte y el Recreativo por lo que significa para los onubenses son un vehículo fundamental para construir una sociedad mejor.

4. El Ayuntamiento asiste y acompaña al club ante otras administraciones y empresas privadas, facilitando en todo lo posible la suma de nuevos apoyos al proyecto. Es una alianza que ya ha dado sus frutos.

5. El Ayuntamiento invertirá en los próximos cuatro años 400.000 euros por temporada en arreglos y mejoras en el estadio. El Nuevo Colombino es el reflejo de los años duros que ha vivido el club y la imposibilidad que han tenido las diferentes directivas para realizar un mantenimiento correcto. Comienza así un plan de renovación de las instalaciones para lograr que vuelvan a estar como merece nuestra afición. Ya la temporada pasada se hicieron algunos trabajos en zonas concretas como las cornisas de gol norte. Se ha fijado por parte del club una lista de necesidad que ordenaremos por urgencia para atenderlas una a una. El plan empieza por aquellas que tienen que ver con la seguridad de los aficionados como las grietas detectadas en los accesos, la renovación del sistema antiincendio, la iluminación o medidas de accesibilidad. Siempre siguiendo las prioridades que marque el propio club.

6. Estrecha colaboración de la televisión municipal, HuelvaTV. Todos los partidos, tanto en casa como fuera, se emitirán de forma íntegra en diferido.

7. La firma de un convenio para el reconocimiento de la deuda del club con el Ayuntamiento y las condiciones de su devolución. Se ha cerrado un borrador. Se dará traslado del documento a los partidos de la oposición y en las próximas semanas se elevará a pleno para su aprobación.