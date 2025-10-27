La Feria del Libro de Huelva cierra con un aumento tanto de ventas como de visitantes

La Feria del Libro de Huelva confirma su buen momento tras poner el broche a una edición en el que se han incrementado tanto las ventas como el número de visitantes que han pasado por los distintos expositores y las presentaciones y encuentros organizados.

Así, la 49 edición del evento, organizado por la Asociación Provincial de Librerías, ha cerrado sus puertas con un balance muy positivo: en estos días se han vendido 3.500 ejemplares, lo que ha supuesto una cifra de negocio de unos 80.000 euros. Además, el número de visitantes ha crecido de forma notable, alcanzándose las 35.000 personas que pasaron por el recinto.

Para la Federación Onubense de Empresarios (FOE), en la que se integra la Asociación de Librerías de Huelva, «ese éxito es reflejo de la sólida colaboración y el compromiso sectorial». Así, el presidente ha agradecido en nombre de los participantes «la colaboración del Ayuntamiento de Huelva, sin la que no sería posible organizar esta feria, el apoyo de la Diputación Provincial que ha hecho una apuesta decidida por la feria, y a otros patrocinadores como el Puerto de Huelva, la UNIA, la Fundación Caja Rural del Sur, y a los todos los colaboradores como la Fundación Atlantic Copper, las Consejerías de Cultura y de Educación, el Centro Andaluz de las Letras, Syrsa y Hyundai».

A lo largo de los diez días de celebración, la plaza de Las Monjas se ha convertido en un vibrante punto de encuentro entre autores, editoriales, libreros y lectores de todas las edades. Más de un centenar de actividades —entre presentaciones, firmas, cuentacuentos, talleres, mesas redondas y encuentros con escritores— han llenado de vida este céntrico espacio, reforzando la estrecha relación de Huelva con los libros y la lectura.

Más librerías que instituciones

En esta edición la feria ha contado con 24 casetas en las que por primera vez las librerías han superado en número a las instituciones participantes. Este dato, en palabras de Juan Antonio García Villadeamigo, presidente de la Asociación Provincial de Librerías de Huelva, integrada en la FOE, «es reflejo del dinamismo y la implicación del sector en la provincia, un esfuerzo que se ve reforzado por el apoyo de entidades como la FOE a nivel provincial y la FAL en el ámbito autonómico, vital para el sector librero».

Los colegios de la provincia de Huelva han tenido especial protagonismo en las mañanas de la Feria del Libro, por la que han pasado más de una docena de centros educativos.

Para García Villadeamigo, «esta edición ha marcado un punto de inflexión en la feria por muchos aspectos: más participación de librerías, un notable crecimiento de visitantes y una repercusión sin precedentes, en gran medida gracias al trabajo coordinado con las federaciones empresariales». Por ello, el presidente de las librerías de Huelva ha asegurado que «nos ponemos a trabajar ya para celebrar una 50 edición que deseamos que sea histórica».