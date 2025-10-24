Fiebre por las hamburguesas gigantes en Huelva: «Quiero venir más días porque hoy no me ha dado tiempo a probarlas todas»

Un total de 42 ciudades españolas de 14 comunidades autónomas ya han vivido la fiebre de las hamburguesas gigantes acogiendo la celebración del evento The Champions Burger. Ahora le toca a Huelva, donde en el entorno del Muelle de la Rio Tinto comparecen casi 20 hamburgueserías distintas de alto nivel con sus orginales propuestas gourmet creadas exclusivamente para el concurso.

La entrada al evento es gratuita y se celebrará hasta el día 2 de noviembre, siendo los horarios de lunes a jueves de 18.00 a 00.00 horas y de viernes a domingo de 12.00 a 00.00 horas.

Entre los participantes en esta parada onubense se encuentran Muralla, Dak Burger, The Vicbros Burger, Godeo, Jisma, Rico, El Tarantín Chiflado, Nolito's, El Surtidor on Fire, Tokio, Delacalle Smash Burger, Vacarnal, Circo, Baool y Street Food Burger. Para acompañar a las hamburguesas, estarán los food trucks de Cheeck's (un concepto especializado en pollo frito) e Ybarra (patatas fritas). Para los más golosos, habrá dos propuestas con dulce: pastelería Ioan (dónuts) y Las Torres de Ciriaco (tartas de queso).

Los visitantes podrán degustar burgers que combinan tradición e innovación, con carnes de origen certificado, panes artesanos y combinaciones sorprendentes: brioches de tonalidades verdes o negras, glaseados o cubiertos de oro comestible; mermeladas de beicon y de cecina; jamón ibérico dulce; caramelo de buey y pistacho; yema de huevo tostada y trufada, o chédar rojo madurado. Recetas que definen la creatividad de esta edición.

El sistema de votación es muy sencillo: tras probar cada burger, los visitantes solo tienen que escanear el código QR del ticket de compra y valorar el pan, la carne, los ingredientes, la presentación y la originalidad. Al terminar la ruta 2025, se publicará una clasificación con las 35 hamburgueserías mejor valoradas a lo largo de todas las ciudades visitadas durante el campeonato. Estas serán las que compitan en la gran final nacional en diciembre.

Ocho años de vida

The Champions Burger es el primer campeonato de hamburguesas que se celebró por primera vez hace 8 años y se ha convertido en el mayor festival gastronómico de su categoría. "Yo quiero venir más días porque hoy no me ha dado tiempo a probarlas todas", señalaba a Huelva24 uno de los visitantes a esta feria de la hamburguesa.

Otra, que pensaba que el fin de semana el recinto iba a estar "a reventar" de público, destacaba que "me gustan más las innovadoras que las tradicionales. Que tengan de todo". Y el chef de El Tarantín Chiflado explicaba que nunca había estado en su vida en Huelva y que le estaba encantando todo lo que estaba conociendo en la capital onubense.

"Animo a la gente a venir porque aquí pueden probar hamburguesas de todos los lugares del país", señalaba, y explicaba la receta de su producto en The Champions Burger: "Nuestra propuesta es la Bichota Pro Max, que se compone de brioche de queso gratinado, picada de wagyu japonés con doble cheddar y bomba de queso ahumado coronado con croqueta de Mac and Cheese y jeringa de salsa Pro Max".