Huelva habilitará aparcamientos gratis cerca del centro esta Navidad

El Ayuntamiento de Huelva habilitará a partir de este viernes una bolsa de aparcamiento gratuito junto al Muelle del Tinto para atraer las compras hacia el centro de la ciudad. Así lo ha anunciado este miércoles la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, en el marco de la presentación de la programación navideña, que arranca este viernes, 28 de noviembre, coincidiendo con el Black Friday, porque «es una petición que nos hacen los comerciantes y que nosotros atendemos».

Así, además de poner en marcha la programación lúdica y del encendido del alumbrado, en la campaña diseñada por el Ayuntamiento de Huelva este año para atraer a la gente al centro de la ciudad destaca también este aparcamiento temporal, con capacidad para 400 vehículos.

«Como ayuntamiento estaremos siempre para el comercio local, porque lo decimos siempre, es el que crea valor añadido en la ciudad. Es el que crea empleo, vivienda y oportunidades. Son hombres y mujeres valientes que levantan la persiana cada día, teniendo que cumplir con muchas obligaciones de todo tipo que no tienen los que lo hacen a través de Internet«, ha insistido la alcaldesa, señalando que es el comercio local »el que le da vida a una ciudad« y el que hace que »la riqueza se quede aquí. Por eso ponemos en marcha esta campaña cuyo objetivo es «impulsar y fortalecer el comercio local».

El 40% de las ventas

Una campaña que desde Huelva Comercio han agradecido en boca de su presidente, Antonio Gemio, que ha pedido a la ciudadanía su apoyo para el comercio local en esta próxima campaña, que «supone para muchos de nuestros establecimientos el 40% de las ventas de todo el año«.

«Es importante que las compras se focalicen en el comercio local, porque nuestros beneficios se reinvierten en Huelva. Somos personas con nombre y apellido, igual que os tratamos cada vez que vais a nuestro comercio a comprar», ha insistido.

Más allá de la bolsa de aparcamiento gratuito que se habilitará en el Muelle del Tinto, los comerciantes también van a repartir 4.000 vales descuento de una hora para el aparcamiento del Mercado del Carmen, «para que venir a Huelva sea más accesible que nunca».

Además, comprar en el comercio local de Huelva esta Navidad volverá a tener el aliciente de que las entradas para la pista de patinaje sobre hilo se obtendrán a partir de los tickets de compra del comercio local.