Incendio en Huelva: Arde una parcela de Francisco Montenegro

Los bomberos de Huelva han acudido este jueves por la tarde a una parcela situada a las espaldas de una nave abandonada de la avenida Francisco Montenegro donde se ha declarado un fuego. Por ahora no han trascendido más datos.

Una intensa columna de humo negro es visible a bastante distancia y ha alertado a los vecinos de varias barriadas. El fuego se habría declarado pasadas las seis de la tarde. El incendio ya ha sido controlado. Varias dotaciones de vehículos de bomberos se han desplazado a la zona y han constatado que el fuego había afectado a maleza y a unas palmeras in mayores consecuencias.