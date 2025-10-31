El juicio por el atropello mortal de la reportera Alicia Rodríguez se celebrará el 17 de noviembre en Huelva ante un jurado popular

El próximo 17 de septiembre comenzará en la Audiencia Provincial de Huelva ante un jurado popular el juicio por el atropello mortal de Alicia Rodríguez López, cámara de Teleonuba y que en el momento de su muerte tenía 35 años.

Está previsto que se desarrolle hasta el próximo día 21 las sesiones de la causa contra Manuel Q. S., vecino de Marmolejo (Jaén), quien atropelló con su coche en junio de 2021 a la que entonces era su pareja. Por esta muerte la Fiscalía pide dos años por un delito de homicidio imprudente. En esta línea, la defensa habla de atropello involuntario. Considera que el individuo fue a mover el coche de sitio y que no se dio cuenta que Alicia estaba delante del vehículo y se produjo el choque.

En el caso de las acusaciones populares formuladas por el Ayuntamiento de Huelva y la Junta de Andalucía, ambas instituciones piden entre 20 y 15 años de prisión por un delito de homicidio doloso.

Los argumentos de la acusación particular

Por su parte, la acusación particular reclama una pena de 28 años por asesinato. La familia de la víctima ya dejó claro en su momento que los hechos ocurridos y peritados por las autoridades demuestran que en esta muerte hubo dolo y hay varios agravantes. Los investigadores del Equipo de Reconstrucción de Accidentes de Tráfico (ERAT) de la Guardia Civil determinaron que hubo «intencionalidad clara» de atropellar a Alicia, pues el coche aceleró en sucesivas ocasiones, había visibilidad y los avisadores acústicos funcionaban.

También se destaca en el informe que el conductor tuvo que notar el obstáculo y hacer una conducción «habilidosa» para vencer la resistencia del cuerpo sin que el coche se calara. «Le obligó a variar la posición de los pies sobre los pedales de conducción» con «perseverancia y destreza» y realizar un «movimiento secuencial lento de avance-retroceso-avance». El atropello se produjo estando delante del vehículo Alicia, cuyo cuerpo presentaba múltiples fracturas de huesos, señal de que hubo más de un atropello.

El acusado, en libertad provisional sin fianza

Manuel Q. S. se encuentra en libertad provisional sin fianza desde junio de 2022, un año después del atropello mortal a su pareja. Los hechos ocurrieron a las afueras de Marmolejo (Jaén), en un camino rural en la madrugada del 12 de junio de 2021. En torno a las 3.30 horas Manuel pidió una ambulancia por un accidente de su pareja al 112, que avisó a Urgencias y la Guardia Civil, quienes hallaron el cadáver de Alicia bajo el coche. Ante las autoridades el presunto autor no supo dar una explicación a lo ocurrido, aunque antes pudo mantener una conversación con la operadora y dar respuesta adecuada a las preguntas.

El 14 de junio el Juzgado de Andújar abrió una causa como Violencia de Género y decretó el ingreso en prisión sin fianza para Manuel. El caso se trasladó al Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Huelva para investigar un posible delito de homicidio doloso o uno de asesinato.

En noviembre de 2021 el Equipo de Reconstrucción de Accidentes de Tráfico (ERAT) de la Guardia Civil emitió un informe que concluyó que había intención en el atropello repetido. Más adelante, en 2022, expertos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Huelva concluyeron que las capacidades cognitivas y sensoriales» del acusado «no estaban gravemente afectadas entre las 2:00 y las 3:30 horas, aproximadamente, del 12 de junio de 2021» y era consciente de lo que hacía. Sobre las seis de la mañana un análisis encontró una alta tasa de alcohol en sangre y restos de dos drogas -MDA y MDMA-.