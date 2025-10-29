El chef onubense Diego Borrero pone en traspaso su restaurante

El Bistró de Diego Borrero ofrecía en la calle Rábida de Huelva hasta hace pocos meses una cocina de mercado con culto al producto, al sabor y la tradición con un toque muy personal. Tras ejercer de trotamundos por varios países y ciudades españolas, este era el proyecto de regreso a su tierra tras El Bar de Diego. Ahora abre una nueva etapa siguiendo otras inquietudes y pone en traspaso su último negocio.

Se trata de un local situado en el número 6 de la calle Rábida que Borrero renovó por completo antes de abrir el restaurante y con la licencia de apertura vigente. Tiene una superficie de 120 metros cuadrados, con una cocina completa que ha tenido apenas un año de uso, con toda la instalación eléctrica, de gas y fontanería totalmente nuevas, que supusieron una importante inversión.

Interior y exterior del local H24

Quien esté interesado en iniciar un nuevo proyecto gastronómico en este lugar ya tiene todo lo necesaria para comenzar a trabajar en pleno centro de Huelva y con muchos potenciales clientes. Puede contactar con Diego Borrero en el correo electrónico diegolucenadelpuerto@gmail.com.

Nuevo rumbo

Borrero señala a Huelva24 que espera que haya alguien interesado en tomar el testigo y apostar por Huelva, una gran plaza gastronómica.

Él ahora mismo está inmerso en un proyecto del que «aún no puedo hablar», pero paralelamente está desarrollando el asesoramiento gastronómico con otros profesionales de la gastronomía y también está trabajando en eventos con diferentes administraciones públicas.