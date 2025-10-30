El Materno Infantil se lleva el 98% del presupuesto para sanidad de la Junta en Huelva para 2026

El futuro Hospital Materno Infantil de Huelva acapara la práctica totalidad de la inversión sanitaria provincial prevista en los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026, al adjudicarse 16,86 millones de euros sobre un total de 17,15 millones consignados para actuaciones en salud en la provincia, según explicó esta tarde el delegado andaluz en la provincia, José Manuel Correa, que estuvo acompañado en una comparecencia de prensa por la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López.

Esta cantidad supone cerca del 20% del coste total del proyecto, que alcanza los 85 millones de euros, y servirá tanto para la ejecución de infraestructuras como para actuaciones de eficiencia energética en el nuevo edificio, proyectado junto al Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez en la zona del actual helipuerto. El plan de obra contempla un plazo de ejecución de 36 meses y recibió doce ofertas en la licitación.

El presupuesto autonómico para sanidad en 2026 en Huelva suma 17,1 millones en total, lo que implica que el Materno Infantil absorberá aproximadamente el 98% de toda la inversión prevista en este ámbito para la provincia en el ejercicio. El resto del presupuesto sanitario se centrará en mejoras puntuales: la puesta a punto del Centro de Alta Resolución de Lepe (chare), la reforma del Servicio de Farmacia del Hospital Infanta Elena, la construcción del Centro de Salud de Aracena —dotada con algo menos de 300.000 euros— y otras iniciativas en eficiencia energética, Atención Primaria, Salud Mental y Salud Bucodental.

Recreación del futuro edificio del Materno Infantil de Huelva h24

Esta concentración presupuestaria se interpreta como la confirmación definitiva de que el Materno Infantil arrancará en los próximos meses, tras años de demoras y reclamaciones.

En el apartado general, los presupuestos autonómicos para 2026 asignan a la provincia de Huelva un total de 320 millones de euros, la cuantía más baja entre las ocho provincias andaluzas y un 7,2% del total regional. Entre las inversiones principales figuran seis millones para la renaturalización de Doñana, 36 millones para obras hidráulicas, partidas para la Universidad, el Banco de España y mejoras en educación y carreteras.