El puente sifón vuelve a cortarse «por obras de carácter urgente» en las conducciones de agua

R. Ubric

La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva ha informado esta tarde, a través de sus redes sociales, de que el puente sifón Santa Eulalia de la capital onubense volverá a estar cerrado al tráfico.

Concretamente permanecerá cortado este miércoles, día 29 de octubre, desde las 9.00 hasta las 1700 horas «debido a la ejecución de obras de carácter urgente en las conducciones de agua que discurren bajo esta infraestructura».

La Junta ha pedido "disculpas por las molestias" ocasionadas a los conductores que suelen circular asiduamente por el puente sifón Santa Eulalia, que ha permanecido cerrado al tráfico buena parte de este mes de octubre.

Reventón a finales de septiembre

Todo fue debido a la avería que se originó el pasado día 29 de septiembre, concretamente un reventón en una de las tuberías del puente sifón, lo que provocó una enorme y llamativa columna de agua sobre el viaducto que era visible desde parte de Huelva y Aljaraque.

El puente sifón estuvo entonces cerrado al tráfico casi ininterrumpidamente desde ese día y hasta el viernes 17 de octubre y ahora vuelve a sufrir este nuevo contratiempo que requiere unas obras de «carácter urgente e ineludible», como ha señalado la administración andaluza, responsable de la infraestructura.

