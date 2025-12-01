El puente sifón de Huelva volverá a cerrarse al tráfico a partir de este martes por nuevas obras urgentes

El puente sifón Santa Eulalia de Huelva volverá a quedar cerrado al tráfico durante tres jornadas consecutivas esta semana. Según ha informado la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, la infraestructura permanecerá cortada los días 2, 3 y 4 de diciembre, en horario de 9.00 a 19.00 horas, para ejecutar obras de carácter urgente e ineludible en las conducciones que discurren bajo el viaducto.

Este nuevo corte se suma a los problemas que la infraestructura ha venido arrastrando en las últimas semanas. El puente se ha venido cerrando de manera intermitente por trabajos de urgencia en las tuberías de agua.

Los contratiempos comenzaron el 29 de septiembre, cuando un reventón en una de las tuberías provocó una espectacular columna de agua visible desde distintos puntos de Huelva y Aljaraque. Desde entonces, el puente sifón permaneció cerrado de manera casi ininterrumpida hasta el 17 de octubre, generando importantes afecciones al tráfico en uno de los accesos clave a la ciudad.

La Junta ha vuelto a pedir «disculpas por las molestias» que ocasionan estos cierres a los conductores que utilizan a diario esta infraestructura, recordando el carácter urgente de las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de las conducciones.