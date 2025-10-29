La Universidad de Huelva suspende las clases y toda su actividad presencial por el aviso rojo

La Universidad de Huelva (UHU) ha anunciado la suspensión de toda la actividad presencial durante este miércoles, 29 de octubre, debido al aviso rojo emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la costa onubense ante el fuerte temporal que azota la provincia.

En un comunicado dirigido a toda la comunidad universitaria, la institución explica que la medida se ha adoptado en coordinación con la Delegación del Gobierno de Andalucía, que ya ha remitido un SMS de emergencia a la población. La UHU recomienda no desplazarse al campus y subraya que las personas que ya se encuentren en las instalaciones «podrán quedarse a resguardo hasta que el temporal mejore».

La Universidad señala que desde la tarde de ayer y durante la noche ha estado «en permanente coordinación con las autoridades responsables de servicios de emergencia», siguiendo sus indicaciones para garantizar la seguridad del personal y del alumnado.

Aviso rojo

La Aemet ha elevado a nivel rojo el aviso meteorológico en todo el litoral de Huelva por lluvias con acumulados de hasta 120 litros por metro cuadrado.

Desde Protección Civil y el 112 Andalucía se ha pedido a la población que evite desplazamientos innecesarios, se aleje de playas, espigones y zonas costeras, y asegure objetos susceptibles de ser arrastrados por el viento.

La evolución del temporal será revisada a lo largo del día, aunque las previsiones apuntan a que las condiciones adversas podrían mantenerse hasta la madrugada del jueves.