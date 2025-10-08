Clausura la VIII Jornada para Pacientes Oncológicos de Sevilla y Provincia «Manuel Cepero» en Islantilla

Del 1 al 3 de octubre de 2025, el Hotel Puerto Antilla de Islantilla fue el escenario de la VIII Jornada de Convivencia para Pacientes Oncológicos de Sevilla y Provincia «Manuel Cepero», organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Durante tres días, 39 pacientes oncológicos, con edades comprendidas entre los 18 y los 81 años, disfrutaron de un encuentro marcado por la convivencia, el apoyo mutuo y la superación compartida.

Entre los testimonios más emotivos, Diego Arredondo, uno de los participantes, calificó la experiencia de «inolvidable» y destacó haberse sentido «muy acogido y acompañado por personas que están pasando por lo mismo». En la misma línea, Raquel Corpas agradeció la oportunidad de poder «abrirse y hablar con otros que comprenden exactamente lo que uno siente», subrayando la importancia de estos espacios para fortalecer los lazos entre pacientes.

También Maricela Rojas compartió su entusiasmo, describiendo la experiencia como «maravillosa» y resaltando el ambiente «muy cercano y afectuoso» vivido durante las jornadas. Aseguró que el encuentro fue tan enriquecedor que «ni siquiera miró el móvil en ningún momento», disfrutando plenamente de las conversaciones y del espíritu de compañerismo que reinó en Islantilla.

El programa incluyó talleres y dinámicas de grupo impartidos por cuatro profesionales y dos voluntarios, centrados en el desarrollo personal, emocional y social de los asistentes. Además, las jornadas contaron con la participación del presidente provincial de la AECC Sevilla, Jesús Maza, y del secretario, Ignacio Sánchez-Mejías, quienes reafirmaron el compromiso de la asociación con el bienestar de los pacientes y sus familias.

Esta octava edición ha sido posible gracias a la asignación tributaria del 0,7 % del IRPF, con la colaboración de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. A lo largo de los años, estas jornadas se han consolidado como un referente para los pacientes oncológicos sevillanos, promoviendo la solidaridad, el aprendizaje y el acompañamiento emocional.

La Asociación Española Contra el Cáncer expresó su agradecimiento a todos los participantes, profesionales y voluntarios que han hecho posible este encuentro en Islantilla, reafirmando su compromiso con la mejora de la calidad de vida y el apoyo integral a las personas que conviven con el cáncer.