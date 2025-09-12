Aemet activa el aviso amarillo en Huelva por altas temperaturas: ¿Hasta qué hora se mantendrá?

La Aemet activa el aviso amarillo por temperaturas altas este viernes. El periodo crítico, a partir del cual estará vigente el aviso, empezará a las 13 horas y estará en vigor hasta las nueve de la tarde, según la previsión lanzada a primera hora.

El aviso amarillo por temperaturas de hasta 36 grados estará activo para la zona costera. El verano parece que se resiste a abandonar el litoral onubense que encara un fin de semana veraniego con una previsible gran afluencia a las playas más populares.

Según datos aportados por la Agencia Estatal de la Meteorología este verano ha sido el más cálido desde que se tienen registros, siendo los valles del Guadiana, en su curso alto, y el Guadalquivir, las zonas en las que durante más jornadas se han superado los 40ºC. En la provincia de Huelva, ha sido el Andévalo y en general toda la mitad más occidental de la provincia, la Raya, donde se han superado los datos registrados desde 1961. Han sido junio y agosto los meses con temperaturas más extremas, mientras que julio ha sido igualmente más cálido de la dicha media.