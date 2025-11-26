Esta es la programación de la Navidad en Aljaraque, con casi medio centenar de eventos

Con la tradicional fiesta del encendido del alumbrado navideño, que tendrá lugar el próximo 5 de diciembre en la plaza del ayuntamiento y que contará con el artista 'El Pecas' como invitado y con una gran chocolatada se abrirá el telón, de forma oficial, a las numerosas iniciativas que ha diseñado el consistorio aljaraqueño para que, una vez más, Aljaraque rebose de vida y de diversión para toda la familia en la época más esperada del año.

El extenso programa navideño ha sido presentado este miércoles por el alcalde de Aljaraque, Adrián Cano, acompañado por el equipo de gobierno, por Sergio Vila, director de la Caja Rural del Sur de Aljaraque, y por Javier Espejo, presidente de APYME Aljaraque, destacando el primer edil que «Aljaraque en Navidad cuenta con cerca de cincuenta actividades para todas las edades para que se viva la alegría, en todo su esplendor, de estas fiestas. Un año más diseñamos una programación que busca dinamizar la vida de nuestros núcleos y también la de los pequeños y medianos comerciantes, a quienes queremos agradecer que se sumen a esta amplia oferta. Del mismo modo, agradecemos a la Fundación Caja Rural del Sur por haberse unido también este año como colaboradora, siendo partícipe de la alegría de nuestros vecinos en estas navidades».

Vila, por su parte, ha explicado que «es un placer para Caja Rural del Sur apoyar a sus municipios y eventos de este tipo, y todo el consistorio y todo el pueblo de Aljaraque saben que aquí estaremos siempre para lo que necesiten; sólo queda disfrutar de la Navidad con esta gran programación como se merece». Espejo ha resaltado «el gran esfuerzo que el Ayuntamiento de Aljaraque dedica a estas fiestas cada año para que la localidad respire ilusión. Y, como es tradición, y gracias a la subvención del ayuntamiento, lanzaremos de forma inminente los bonos navideños que tan buena acogida tienen y que supone un buen empujón para todos, permitiendo en esta ocasión generar más de 50.000 euros de facturación directa en los comercios locales».

«Viajes para mayores» -ha continuado el alcalde-, «un Belén Viviente que es santo y seña de Corrales y que espera la visita de más de 13.000 personas, las espectaculares nevadas, los concursos de postres y dulces navideños o el concurso escolar de villancicos y de decoración navideña serán algunos de los grandes atractivos como lo será el mercado navideño que se instalará en la caseta municipal del 11 al 14 de diciembre. Además, los días 24 y 31 de diciembre tendrán un ambiente especial tanto en Aljaraque como en Bellavista y Corrales ya que al mediodía una charanga amenizará el ambiente en las calles esos días tan señalados y, por la tarde, habrá DJ en la calle José Canalejas. También este año las Precampanadas tendrán lugar el 27 de diciembre en Corrales y habrá una Prenochebuena el día 20 en la Plaza Cánovas, en Aljaraque».

Las actividades deportivas también tendrán lugar en estas fiestas en la localidad con un campus de baloncesto, una ruta de senderismo, un torneo de fútbol y la famosa San Silvestre, que se celebrará por partida doble: el día 27 en Aljaraque y el último día del año en Bellavista. También como novedad este año Aljaraque contará con el Grupo de Campanilleros del CPA 'Al Son de Aljaraque', que varios días estará en diferentes puntos del municipio amenizando con villancicos la Navidad.

Reyes Magos

Cano ha recordado que, «como no podía ser de otra manera, el 3 de enero llegará el Paje Real para recoger las cartas dirigidas a Sus Majestades y el día 5 tendrá lugar la Gran Cabalgata que recorrerá Bellavista, Corrales y Aljaraque en lo que será el broche de oro a unas fiestas que desbordarán, de nuevo, magia e ilusión nuestras calles».

Toda la programación, con el detalle de las actividades y con todos los horarios de las mismas, se puede consultar tanto en la web municipal como en las distintas redes sociales del consistorio.