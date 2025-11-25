Punta Umbría bate su récord de habitantes

Punta Umbría tiene en estos momentos más población que nunca. Así se desprende de los datos aportados por el padrón municipal que cifra en 16.281 las personas que están censadas en la localidad a fecha 1 de enero de 2025.

El alcalde de la localidad, José Carlos Hernández Cansino, valora «muy positivamente estos datos», si bien asegura estar «convencido de que en Punta Umbría viven todo el año más de 20.000 personas».

Una localidad infrafinanciada

Sobre este extremo, hace un llamamiento a los que no están empadronados para que lo hagan porque, pasar de 20.000 habitantes «nos daría más autonomía y nos otorgaría más prestaciones de otras administraciones», un aspecto de suma importancia para este municipio turístico «que ya está infrafinanciado porque no se contabiliza la subida poblacional del verano».

Estas 16.281 personas suponen 144 empadronados más que el año pasado, alcanzando un incremento del 0,89 por ciento, muy por encima de la subida poblacional de la provincia, situada en el 0,56 por ciento.

Del mismo modo, los datos actuales superan a los de 2022 cuando, a causa de la epidemia de Covid-19, Punta Umbría tuvo una considerable subida bianual de empadronados de 800 personas y se alcanzaron los 16.167 habitantes.

Cabe recordar que el año 2024 se cerró en Punta Umbría con el crecimiento natural de una persona, dado que se dieron 115 nacimientos y 114 defunciones. De modo que los 143 empadronados restantes fueron personas llegadas de otros lugares.

57 nacionalidades

El padrón municipal recoge a Punta Umbría como uno de los municipios en los que conviven un mayor número de nacionalidades, concretamente residentes de 57 procedencias distintas. En total, 776 personas nacidas fuera de España viven actualmente en la localidad costera, lo que supone un 4,76 por ciento de su población.