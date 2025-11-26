Punta Umbría se convertirá esta Navidad en el país de los Elfos

El alcalde, José Carlos Hernández Cansino, ha presentado la programación navideña 2025: una propuesta amplia y diversa bajo el lema 'Punta Umbría brilla en Navidad' y que reúne cerca de 50 actividades culturales, deportivas, solidarias y de apoyo al comercio local, pensadas para todas las edades.

Hernández Cansino ha destacado que «un año más, Punta Umbría se viste de luz, color y alegría para celebrar una época entrañable», subrayando que la programación busca fomentar «la convivencia, la participación ciudadana y la ilusión compartida que define a nuestro municipio».

Por su parte, la diputada de Cultura, Gracia Baquero, ha señalado que el municipio costero vive la Navidad «de una forma muy especial. La mezcla de cercanía, identidad y espíritu de acogida que caracteriza a todos los vecinos de Punta Umbría, junto a su hospitalidad y su manera de entender las fiestas, hace que cada evento brille con luz propia».

Las actividades comenzarán este viernes, 28 de noviembre, con la inauguración del alumbrado y el Belén municipal en el Ayuntamiento, a partir de las 17.00 horas, adelantando la fecha de encendido con respecto a otros años para coincidir con el Black Friday.

El evento contará con las actuaciones del Coro de Mayores, la Big Band de la Escuela de Música y el alumnado de TED Baile. La jornada incluirá una gran nevada, una chocolatada popular y otra chocolatada paralela en la Barriada del Carmen.

Ya el sábado 29 abrirá sus puertas la Villa Navideña de la calle Antonio Machado a las 17.30 horas, un espacio mágico que este año se ha ampliado gracias a muchos vecinos de la Barriada de los Poetas que se han sumado a la iniciativa de Jonathan Beltrán.

Con este apoyo vecinal, el proyecto abarca ya cinco calles completas: Antonio Machado, Vicente Espinel, Juan Ramón Jiménez, Boya y Orinque, junto a atracciones infantiles en la plaza Rafael Alberti. Será un punto de encuentro con actuaciones, dulces navideños, visitas de personajes y actividades solidarias en favor de Mírame y Sonríe y Rumbo Fijo; «un incentivo más para atraer vida a la zona y dinamizar la barriada», ha comentado Hernández Cansino.

Además, durante las próximas semanas Punta Umbría ofrecerá una amplia agenda en la que destaca el Encuentro de Elfos, un referente que crece año tras año. El primer edil ha resaltado que se ha convertido en una seña de identidad de la Navidad puntaumbrieña. Se celebrará el 18 de diciembre, crecerá en participación y estrenará punto de salida en la Plaza Joaquín Guisado Vides, tras quedarse pequeño el espacio anterior.

La comitiva de elfos recorrerá la avenida de la avenida de la Marina, de Andalucía y el paseo de la ría, culminando en la plaza 26 de Abril, donde Papá y Mamá Noel inaugurarán un gran árbol de Navidad junto a los más pequeños. El evento incluirá animación, pintacaras, nevada y una sorpresa final. «Estamos consiguiendo que Punta Umbría, por un día, se transforme en el país de los elfos», ha subrayado el alcalde.

Apoyo al comercio local

Este año, la campaña de apoyo al comercio lleva por lema 'Tu comercio de siempre, con la magia de la Navidad en Punta Umbría y El Portil', con el objetivo de incentivar las compras en los establecimientos del municipio. Asimismo, el Día sin IVA en el comercio local se celebrará el 12 de diciembre.

Otros actos de relieve serán la esperada Gala 'Tu cara me suena' en el Teatro del Mar, una Papanoelada Motera que dará colorido a un puente de la Constitución con grandes propuestas, además de campus deportivos y una veintena de zambombas durante todo el mes «porque Punta Umbría se ha convertido en la Jerez onubense», ha apuntado Hernández Cansino. Terminará el programa con los Reyes Magos «en una cabalgata con estrenos y muchas sorpresas».

El regidor municipal ha agradecido el trabajo de su equipo de Gobierno, de las asociaciones y hermandades, de los colectivos locales, comercios y centros educativos, «que hacen posible que Punta Umbría brille en Navidad».

Finalmente ha invitado a vecinos y visitantes a «participar, disfrutar y compartir las actividades», deseando que la Navidad «traiga salud, amor y prosperidad y que el nuevo año nos encuentre unidos, ilusionados y orgullosos de nuestro pueblo.