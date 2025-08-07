El tiempo en Huelva: Sin ola, pero con calor extremo

Hasta el domingo, buenas temperaturas, calurosas, como es propio del verano, pero buenas temperaturas. A partir del día dedicado al descanso (el que pueda) vendrá el coletazo final de la ola de calor que está soliviantando a buena parte del país y que nosotros estamos salvando y que viviremos, en todo caso, casi en diferido.

En Huelva, como ya saben nuestros lectores, todo marcha por otros senderos. De momento tenemos un buen tiempo, anticiclónico, estable, con sobrada insolación, pero lo suficiente marginal en el contexto de la dorsal que ha facilitado la entrada de aire africano, como para que, de momento, estemos escapando al calor extremo que se está viviendo en buena parte del país, como está ocurriendo, sin ir más lejos, en el valle del Guadalquivir. Los días de calor, que en Huelva no llegan a cumplir los requisitos para ser considerados ola de calor, comienzan el domingo, sin alcanzar siquiera los 40ºC en buena parte de la provincia, pero con temperaturas ya sí muy altas el lunes y el martes, una situación de la que daremos cuenta en los próximos días.

Mapa de superficie de la Agencia Estatal de Meteorología AEMET

Mientras estamos teniendo temperaturas, si no bajas al menos normales, a partir del domingo nos sumamos al calor generalizado en todo el país, regresando las noches tropicales, sin bajar de los 20ºC. Y acabamos dando cuenta de lo que pudiera suceder en lo que queda de mes de agosto, al margen de esta subida de temperaturas que os estamos notificando que empiezan el fin de semana, pero va a ser más notable en las jornadas del lunes y el martes. Y la noticia es que Huelva continuará con un verano agradable. Esperemos que todo se cumpla y el próximo martes podamos despedir a ese número maldito, el cuarenta.

Predicción por comarcas desde el 7 al 10 de agosto

Sierra. El domingo comenzarán a subir las temperaturas, hasta seis grados más de los que hoy se puedan registrar. El fin de semana, en general, bien, salvo este domingo en el que suben las máximas y las mínimas entran ya en lo que se denominan noches tropicales, sin bajar el termómetro de los veinte grados, aunque serán noches soportables. Los cielos, salvo alguna nubosidad convectiva que podrá aparecer esta tarde, estarán absolutamente despejados todo el fin de semana. Vientos flojos y variables.

Andévalo. Temperaturas en ascenso, anticipando ya desde el sábado los días de calor, llamados ola con poco o ningún rigor, que vendrán sobre todo el lunes y el martes, pero de momento tendremos el calor propio del verano, sin más. Las mínimas, como ocurre con las máximas, durante el fin de semana estarán por debajo incluso de lo normal en esta época del año. Para el calor, ya vendrá el verano, digo el lunes y el martes. Cielos despejados con alguna nubosidad esta tarde, pero poca nube en los cielos andevaleños. Los vientos, como corresponde a la situación anticiclónica que estamos viviendo, flojos y normalmente del sur hasta el domingo, cuando todo cambiará. A peor. Más calor y más bochorno.

Campiña-Condado. Se acaba el buen tiempo. El sábado suben de nuevo las temperaturas con idea de que el Condado baile al compás del valle del Guadalquivir, metido como está en unos días de calor extremo. Los cielos despejados y los vientos flojos y variables hasta el sábado, cuando vendrán de levante con el consabido calor de estos días levantiscos.

Litoral. Hasta el sábado continuamos con un verano la mar de agradable, pero ya tendremos los primeros síntomas del cambio de tiempo que, también en el litoral de Huelva, vamos a tener. Subirán las máximas y las mínimas, pero sin llegar a los cuarenta, y por supuesto en las zonas más cercanas al mar, ni se alcanzarán los 35ºC en ningún punto de la costa. Los cielos despejados, reflejando la estabilidad que nos regala el anticiclón, Vientos flojos y variables.