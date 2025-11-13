El Belén Viviente de El Rocío ya tiene fecha: estos son los horarios y los precios

Con la llegada de la Navidad, los belenes se convierten en uno de los símbolos más entrañables y representativos de estas fechas. Los belenes vivientes, en particular, ofrecen una experiencia única, como la posibilidad de revivir la historia del Nacimiento a través de la participación de vecinos y asociaciones locales, que transforman sus entornos en auténticos escenarios bíblicos.

En este sentido, El Rocío volverá a tener su Belén Viviente por tercer año consecutivo. Se trata de una iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Almonte que ha conseguido consolidarse como una cita imprescindible en el calendario navideño. Con lo cual, un año más, cientos de vecinos darán vida a las distintas escenas del nacimiento de Jesús, en un ambiente cargado de tradición y ese inconfundible sello rociero que hace de esta representación algo verdaderamente especial.

Fecha y horarios del Belén Viviente de El Rocío 2025

El Belén Viviente de El Rocío se inaugurará este 2025 en su ubicación habitual, el Polideportivo Municipal Carmen López (Avenida de los Ánsares, s/n), el sábado 6 de diciembre y se extenderá hasta el domingo 21 de diciembre. Durante este período, la instalación abrirá al público en fechas seleccionadas.

Días en los que se podrá visitar el Belén Viviente de El Rocío 2025 Sábado 6 de diciembre.

Domingo 7 de diciembre.

Lunes 8 de diciembre.

Viernes 12 de diciembre.

Sábado 13 de diciembre.

Domingo 14 de diciembre.

Sábado 20 de diciembre.

Domingo 21 de diciembre.

En cuanto a los horarios, se ofrece a los visitantes la posibilidad de visitar este Belén Viviente en dos franjas; de 12.00 a 15.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas.

Precios del Belén Viviente de El Rocío 2025

La visita al Belén Viviente de El Rocío tendrá un coste muy accesible, pensado para que toda la familia pueda disfrutar de la experiencia. Los adultos deberán abonar 2 euros, mientras que los niños podrán acceder por solo 1 euro, un precio simbólico que permite mantener la tradición y apoyar esta iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Almonte.