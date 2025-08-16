Huelva encadena otro día bajo aviso naranja por temperaturas de hasta 44ºC

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este sábado de nuevo el aviso naranja en toda la provincia de Huelva por temperaturas extremas que podrán alcanzar los 40 grados en el litoral y hasta 44 en zonas puntuales del interior como el Andévalo o el Condado.

El aviso estará vigente desde la una del mediodía hasta las nueve de la noche y se mantendrá igualmente durante la jornada del domingo, aunque a partir del lunes se espera un progresivo descenso de las temperaturas extremas que vienen azotando a la provincia en los últimos días.

Pero mientras el esperado descenso llega, la ola de calor seguirá azotando con fuerza a Andalucía, con Sevilla por ejemplo en aviso rojo con previsión de máximas de 44 grados, y el resto de provincias andaluzas en su totalidad con avisos por calor.

Récord nacional

En Huelva, este nuevo episodio de calor extremo llega tras varios días en los que la provincia ha sido protagonista a nivel nacional, con municipios onubenses como El Granado marcando la máxima del país.

La Aemet recomienda extremar la precaución y evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, así como mantenerse hidratado, utilizar ropa ligera y prestar especial atención a personas mayores, niños y colectivos vulnerables.